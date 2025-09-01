健康網》立委伍麗華得了皮蛇 醫：太勞累身體撐不住

立法委員伍麗華生病了，長期勞累下得了「皮蛇」，醫囑要好好休養一番。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨立法委員伍麗華確診「帶狀皰疹」（皮蛇），她連續兩週身體不舒服，上週六（8月30日）深夜掛急診，經休養兩天，痛楚從肚子延伸到胸口。

伍麗華自上月22日感到腰部疼痛，不到幾天就連右大腿痠痠麻麻的，27日晚上身體發冷還開始發燒，讓向來鐵人的她，自覺不對勁，還誤為遭到蜂窩性組織炎侵襲，28日早上起來，疼痛轉到肚子，頭也劇烈疼痛，隔一天胸部疼痛還影響到呼吸，同時看到自己的右大腿紅腫，但她還是強忍著跑完行程。

伍麗華PO出自己深夜掛急診照，臉書即湧入上千不少關心留言。（取自伍麗華臉書）

終於在30日跑完台東、高雄、屏東部落行程，身體再也撐不住了，赴醫院看診並確診皮蛇，與她長期鐵人行程有關，每日睡不到3小時，免疫力下降之下，被皮蛇找上門了。

根據亞東醫院衛教資料指出，帶狀皰疹病程常演進迅速，若於初期未就醫，再加上身體狀況太差，則症狀易在二週內加重，此時皮膚水泡增多併膿皰產生、患處神經灼燒疼痛感增強，病人可能還有些輕微發燒、倦怠感。若傷口被細菌感染，則會導致續發的蜂窩性組織炎，需要使用抗生素治療。此外若帶狀皰疹長在眼睛附近，則要小心侵犯眼部導致結膜炎、角膜潰瘍等問題；極少數免疫低下患者需當心併發可能致死的肺炎或腦炎。

帶狀皰疹的治療包含抗病毒藥物和疼痛控制，早期給予抗病毒藥物，特別是在皮膚病灶出現之前，可以縮短病程、加速皮膚病灶癒合並減少併發症；藥物副作用不多，偶有噁心嘔吐、頭暈或輕微影響腎功能的情形。而局部神經痛則可以視嚴重程度給予止痛藥、抗癲癇藥物或三環抗憂鬱劑來控制。另外一定要小心照顧皮膚病灶，避免弄破水皰也不要擅自塗抹成藥，應在醫師指導之下，局部使用適當藥物，等水皰乾燥結痂脫落即可。

亞東醫院再次呼籲，傳統帶狀皰疹疫苗是活性減毒疫苗，其強度較水痘疫苗高出14倍以上，可提升細胞免疫力高於病毒再活化的閾值，降低發病風險以及減少皰疹後神經痛的機率。建議接種對象為50~79歲健康或慢性病控制得宜，無相關禁忌症的老年人（含曾經發病者），只需接種一劑。

根據中山醫學大學附設醫院醫訊建議，預防帶狀皰疹要注意：

●達到均衡飲食：攝取6大類食物，以天然食物為主，減少精緻加工食品。

●養成運動習慣：每週至少運動3天，每次至少達30分鐘。

●睡眠時間充足：減少熬夜，充分放鬆休息。

●適時壓力緩解：休閒娛樂紓壓，唱歌、聽音樂、看電影等。

●足夠水分攝取：白開水攝取幫助身體代謝，不以咖啡或茶葉水取代白開水。

伍麗華也再次呼籲，大家一定要注意健康，她將趁著此次身體抗議，好好靜養一下。「這種痛真的很不舒服！」未來也將調整作息，把身體養好。

