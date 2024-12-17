台北醫院推智慧轉型 卓榮泰視察讚：做得相當徹底

行政院長卓榮泰視察台北醫院，了解衛福部轄下醫院運作情形。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕賴總統上任後力推「健康台灣」，行政院長卓榮泰今天和政務委員陳時中、衛生福利部長邱泰源等人前往衛福部台北醫院視察；卓揆表示，政院持續推動將人工智慧（AI）導入公領域應用，衛福部也在推行次世代數位醫療平台、智慧醫療結合健康照護政策，以及鼓勵醫院智慧轉型，表揚台北醫院做得相當徹底，希望能夠普及至其他醫院。

卓榮泰指出，政府現今正在導入AI應用，例如智慧治療、AI健康服務及精準醫療、檢測，月初（12月5日至8日）在台灣醫療科技展上，也看到許多先進技術和設備。衛福部也在推動次世代數位醫療平台，建立共通性電子病歷，有效串聯、管理醫療資源，同時確保資料庫運用過程中，能夠兼顧民主、人權及隱私，審慎將醫療服務、研究創新成果接軌國際。

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卓榮泰提到，衛福部也在推動智慧醫療結合健康照護政策、次世代基因定序檢測納入健保、家醫大平台、在宅急症照護試辦計畫、基層醫療院所轉型雲端化補助計畫、虛擬健保卡、擴大專科門診遠距會診實施科別，促使人民可以更為簡便的方式，獲得更多實質協助；鼓勵醫院進行智慧轉型，透過「健康台灣深耕計畫」，每年編足預算優化醫療工作條件、培育人才，發展智慧醫療。

台北醫院院長鄭舜平說，部北以數位科技加速永續發展，並以永續思維實踐綠色生活，藉由綠色、數位轉型，達到ESG目標；以人為本的數位轉型中，透過智慧醫療推動，大幅提升醫療品質與效率，而且有效降低醫護人員的負擔，2年內完成數位床頭卡、輕型智慧護理行動系統、智慧藥櫃32件設備建置，目前正在建置ChatGPT護理資訊導入、採購流程無紙化等，呼應賴總統的五大淨零轉型策略。

此外，台北醫院後方正在興建急重症大樓，去年已動土；鄭舜平表示，包含醫療儀器在內斥資超過60億元，將是一座兼具智慧、綠建築標章的醫療大樓，地下4層、地上16層，空間綠意盎然、自然柔和，並有中央綠地公園，環境友善，預計2027年12月底完工，啟用後全院急性病床包含精神病床將達549床，總床數923床，未來將引進正子電腦斷層、複合式手術室及達文西手術設備等先進儀器，紓解就醫資源不足的問題，強化在地醫療照護網絡。

台北醫院後方正在興建急重症大樓，去年已動土；院長鄭舜平表示，包含醫療儀器在內斥資超過60億元，將是一座兼具智慧、綠建築標章的醫療大樓；圖為完工模擬圖。（台北醫院提供）

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