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健康網》5招防流感 兒醫：開窗通風、洗手超過「這秒數」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕流感和普通感冒不同，可能來得更急、更猛！要如何預防呢？兒科專科醫師葉秋盈表示，預防流感需要結合科學知識與日常好習慣，像是接種流感疫苗；勤洗手且滿20秒、避免摸臉；開窗通風、外出配戴口罩；有充足的睡眠、運動，以及均衡飲食；注意流感症狀，如果出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等不適情況，建議盡早就醫。
葉秋盈在臉書專頁「葉秋盈醫師」發文指出，接種流感疫苗，是衛生專家推薦的預防方式之一。接種後，通常需要約2週產生保護力，效期可能持續數月，具體情況可諮詢專業醫師建議。
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養成孩子的好習慣
●勤洗手：飯前便後、外出回家後，用肥皂加水洗滿20秒。
●避免摸臉：眼睛、鼻子、嘴巴少碰，減少病毒入侵機會！
打造健康生活環境
●經常開窗通風，減少病菌滋生的機會。
●流感高峰期可減少到人多擁擠的地方，外出時建議佩戴口罩。
●經常清潔高頻接觸的物品表面，如門把、手機和桌面，保持衛生。
吃+動+睡三管齊下
●均衡飲食：多吃新鮮水果、蔬菜、優質蛋白質，幫助提升免疫力。
●每日運動：至少60分鐘，讓身體更有活力。
●睡眠充足：精神充沛才有更強抵抗力！美國國家睡眠基金會建議，3-5歲睡10-13小時；6-13歲睡9-11小時；14-17歲睡8-10小時。
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