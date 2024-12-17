拚南投第3家區域醫院 南基醫療大樓最快2028年完工

南基醫院新建醫療大樓為地上12層、地下4層建物，預計2028年完工啟用，圖為醫療大樓型。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣病床數等醫療資源不足，彰化基督教醫療財團法人投入50億餘元，在南投市南崗一路、民族路口規劃興建地上12層、地下4層醫療大樓，今（17日）舉行定基感恩禮拜儀式，將設置一般病床150床、加護病房30床等醫療設施，預計最快2028年完工啟用，可望成為南投縣第3家區域醫院。

南基醫院醫療大樓興建案，占地0.．88公頃，基地與南投縣議會僅隔一條馬路，今上午依基督教儀式唱詩歌、祝禱，並由彰基財團法人董事長兵政隆、彰基總院長陳穆寬、縣長許淑華、議長何勝豐等人共同執鏟動土定基，現場也展示醫療大樓模型。

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南基醫療新建醫療大樓17日舉行定基感恩禮拜儀式。（記者張協昇攝）

陳穆寬進行工程報告時表示，南基新醫療大樓是現有南基醫院的10倍達2650坪，地上12層地下4層的醫療大樓不僅將成為南投新地標，更會擁有多達1萬8526坪的可使用樓地板面積，在病床數不增加維持150床的前提下，大幅增設加護病房30床、呼吸照護40床、混成式手術房12間、產房2間，可以滿足重症、急症、難症治療的需求，未來將以不輸醫學中心的醫師團隊、醫療設備等好品質讓「富人看得起」，更要以低於彰基總院只有23%左右的自費比，讓「窮人也看得起」。

南基醫院院長張尚文也指出，預計在2028年完工的南基新建醫療大樓，投資經費在50到55億之間，將會提供準醫學中心等級的醫療服務，因爲南投人口比較稀疏，一般的民衆也沒有辦法負擔高額的醫療費，預計新院建成啟用後，大概會賠錢12到14年，不過賺不賺錢，已經不是彰基和南基的初衷或目標，重點是南基醫護團隊想要帶給南投縣民最好、最優質的醫療服務。

許淑華說，彰基醫療體系對充實南投縣偏鄉醫療可說是劍及履及，她上任縣長不久，就為了水里信義線的民眾就醫飽受遠途奔波之苦向陳總院長反映，在彰基董事會支持下，3個月內就在水里設立了水里急診救護站，並由彰基急診醫護團隊駐診，全部是公益醫療，聽到未來南基新建醫療大樓將至少連虧10多年，更令人感佩，相信在彰基醫療體系強大後盾支持下，未來新南基將提供縣民准醫學中心的優質醫療服務，是全體南投人的大福音。

南基醫院新建醫療大樓，與南投縣議會僅相隔一條馬路。（記者張協昇攝）

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