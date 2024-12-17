提升偏鄉醫療賠錢12年也要蓋 南基新醫療大樓動土

南投基督教醫院舉行定基感恩禮拜。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕賠錢12年也要蓋！南投幅員廣闊人口不多，基於營運成本考量，一直沒有大型醫院進駐南投，南投基督教醫院今（17日）舉行新建醫療大樓定基感恩禮拜，落成啟用營運後，預計將賠錢12年。彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，為了推動偏鄉醫療健康平權，賠錢也要蓋。

南基未來在總院的支持下，將新增婦產科、小兒科、耳鼻喉頸頸外科、放射腫瘤科等南投縣缺乏的科別，並且規劃加護病床30床、呼吸照護病床40床、手術室12間、心導管室2間、產房2間。

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南基動土典禮由台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、議長張培理、南投縣長許淑華、彰基董事長兵政隆牧師暨董事會成員、彰基總院長陳穆寬及南基院長張尚文等持鏟動土，希望工地人員平安，工程進行順利圓滿。

總統賴清德特別以賀電致賀：「⾄盼藉由此項盛事，完善區域醫護網絡，推動醫療平權理念，踐履仁術惠民初衷 ，提升診療服務品質，共同為促進國人健康福祉貢獻心力。

總統賴清德特以賀電致賀南投基督教醫院定基。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬表示，彰化基督教醫院為彰化、南投、雲林、嘉義唯一的醫學中心，肩負守護偏鄉原鄉醫療照護使命。有鑑於南投縣醫療資源非常缺乏，導致醫療利用較低或跨縣市就醫，為了打破健康的不平等，斥資約50億元，打造醫療可用面積達1萬8526坪，新建地上12層、地下4層，達55.8米高的醫療大樓；結合彰基醫學中心資源，強化南基成為一個精緻型的醫學中心等級的在地醫院，除了醫療專業人員陣容及軟硬體設備完善之外，內、外、婦、兒、急診等醫療專科將在總院的支持下全面進駐、讓在地民眾無須擔憂急重症後送醫療問題，不再枉死在救護車上。

彰基總院長陳穆寬表示，為了推動偏鄉醫療健康平權，南投基督教醫院賠錢也要蓋。（彰基提供）

彰基秉持上帝疼人民、疼鄉土的信念，建設南投基督教醫院。（彰基提供）

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