健康網》42歲男罹「賈伯斯病」 核醫新療法精準縮小胰、肝腫瘤

蘋果創辦人史蒂夫．賈伯斯因罹患生長在胰臟的神內分泌腫瘤病逝，因此神經分泌腫瘤也被稱為賈伯斯病。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名42歲男性因頻繁低血糖、冷汗及顫抖到三總就醫，檢查發現罹患胰神經內分泌瘤（胰島素瘤），因胰臟腫瘤已轉移到肝臟，無法手術，拉受體抑素注射及標靶治療3個月，仍頻繁低血糖，無法下床，經自費接受PRRT（肽受體放射性核種治療）7週後，血糖恢復穩定，生活品質大幅提升，完成4次注射後，腫瘤病灶明顯縮小，順利出院。

神經內分泌瘤症狀多變 不易診斷

三軍總醫院核子醫學部主治醫師李岳指出，蘋果創辦人史蒂夫．賈伯斯、影星奧黛麗．赫本及伊凡．卡漢均因罹患神經內分泌腫瘤病逝，因此此病也常被俗稱「賈伯斯病」。此病是源於神經內分泌細胞的惡性腫瘤。不同源發位置的腫瘤會分泌不同的激素。因此可能有皮膚潮紅、腹瀉、咳嗽、低血糖、心悸等多變症狀，也可能無症狀；此病好發於小腸、胰臟、肺、胃、直腸等

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台灣每年新診斷神經內分泌腫瘤約2000人，佔所有癌症的3-5%左右。由於症狀多變，容易被誤診，從出現症狀到正確診斷的時間平均長達5年。因此半數的患者在確診時已轉移，治療難度大幅提升。

男子易餓、頭暈、常昏倒 確診已胰、肝轉移

李岳指出，三總收治的42歲男性病患，過去沒有系統性疾病，從2021年底開始，容易覺得餓。隔年8月因為經常覺得頭暈、甚至暈倒的情況，至診所就診，檢測血糖為47，轉診至三總安排住院詳檢。抽血發現胰島素過高，腹部磁振造影（MRI）顯示，胰臟腫瘤及疑似肝臟轉移，穿刺確認為神經內分泌腫瘤的一種，即胰島素瘤，腫瘤已多處轉移，無法手術，藥物治療效果不佳，因此病人被轉介到核醫科，評估使用肽受體放射性核種治療（PRRT）的可能性。

治療需在輻射隔離病房 一個療程需注射4次

李岳指出，PRRT治療過程必須經由多專科醫療團隊評估，並在專門輻射隔離病房執行，以確保患者及醫人員安全。一個完整療程共注射治療4次，每次間隔8週，讓造血功能恢復。治療後需定期回診，以追蹤治療效果，並監測潛在副作用。

三總收治個案在治療後，病人低血糖症狀顯著改善；第3次注射後，病人已經完全不需要點滴補充糖水，在醫院住了半年終於可以出院。。

李岳指出，根據《新英格蘭醫學雜誌》的研究結果，PRRT相較於傳統荷爾蒙治療，患者的「疾病無惡化存活期」（PFS）顯著提高。接受PRRT治療的患者，20個月的PFS高達65.2%，而對照組僅有10.8%。整體存活期在研究階段的3年存活率中，PRRT組約為80%，明顯優於未滿50%的對照組。

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