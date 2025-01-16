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健康 > 杏林動態

區域醫院首家 童綜合醫院獲HIMSS EMRAM第7階段認證

2025/01/16 12:33

HIMSS亞太區總裁暨國際副總裁 Mr. Simon Lin（左）從新加坡跨海來台頒授證書，由童綜合醫院童敏哲總院長代表接下證書。（記者張軒哲攝）

HIMSS亞太區總裁暨國際副總裁 Mr. Simon Lin（左）從新加坡跨海來台頒授證書，由童綜合醫院童敏哲總院長代表接下證書。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕童綜合醫院持續於智慧醫療的創新，全面優化臨床工作流程、整合醫療資訊系統，以及加強醫護人員的培訓。2024年12月取得HIMSS EMRAM Stage 7認證通過，證明了童醫院電子病歷採用、閉環管理、資訊安全、臨床決策支持及數據分析等卓越表現獲國際及肯定，成為首家達成此榮譽的區域教學醫院，亦是全台第5家獲得HIMSS EMRAM Stage 7認證的醫療機構。

今（16）日舉辦「HIMSS EMRAM Stage 7授證典禮」，HIMSS亞太區總裁暨國際副總裁 Mr. Simon Lin從新加坡來台頒授證書。童綜合醫院資訊部主任蔡宏隆表示，HIMSS （美國醫療資訊與管理系統學會）是一個全球暨非營利性的專業組織，致力於推動醫療健康資訊技術與管理系統的應用，進而增進醫療服務的品質、安全與效率。EMRAM（電子病歷採用模型）則是用來幫助評估醫療機構數位化程度，不同等級的程度代表醫院臨床工作優化成效，以及病人就醫安全的品質提升。

HIMSS EMRAM對於醫療機構資訊化程度評鑑分為八個階段（0-7） ，而童綜合醫院這次通過HIMSS EMRAM 第7 階段是全球公認最高等級認證，代表醫院在資訊安全、臨床作業閉環管理、醫療資訊系統智能化、臨床決策支持等方面皆達到最高水準的肯定。這也象徵童綜合醫院已成功實現全面的電子健康紀錄管理，並有效運用臨床決策支持系統和數據分析，提升醫療品質、病人安全及整體營運效率。

總院長童敏哲指出，童綜合醫院這次成為全台第五家通過全球性HIMSS EMRAM第7階段最高品質認證，充分展現童醫院對智慧醫療的堅持與實踐。未來，童醫院秉持以病人為中心的理念，持續加大數位化投資，積極落實 HIMSS 提供的建議，不斷提升醫療服務品質與患者滿意度。

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