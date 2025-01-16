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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

華航董座謝世謙逝》重感冒未癒 醫示警：心梗風險增17倍

2025/01/16 13:40

華航董事長謝世謙今（16）日上午傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。（資料照）

華航董事長謝世謙今（16）日上午傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕華航董事長謝世謙今（16）日上午傳出心肌梗塞猝逝，享壽73歲。據悉他近來重感冒，沒想到卻傳出憾事。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，根據國外研究發現，感冒7天內，發生心肌梗塞的機會增加17倍，因此，感冒後務必要充分休息，尤其是高齡者或心臟疾病患者更要注意。

據報導，昨（16）日下午2時華航董事長謝世謙參加華航企業工會團體協約時，有些微咳嗽，並在致詞中透露，當日上午去醫院急診後才至活動現場，並打趣地說：「我不是自己感冒，我是被傳染的感冒。」不料，卻在今日上午傳出逝世消息，讓人不勝唏噓。

華航董事長謝世謙昨日下午抱病參加與華航企業工會團體協約。（資料照）

華航董事長謝世謙昨日下午抱病參加與華航企業工會團體協約。（資料照）

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，經長期研究顯示，醫學家發現血管狹窄和粥狀硬化的產生是因為抽菸、高血脂、高血糖刺激血管內壁，吸引白血球進入血管壁內，引發一連串的連鎖效應，造成組織間質堆積，使血管壁增厚阻塞，這樣的機制，其實和平常人體的受傷反應非常類似。

除了三高、不良生活習慣外，日常生活中的發炎也會造成心臟變化。劉中平進一步說明，國外的科學家也發現，感冒7天內，發生心肌梗塞的機會增加了17倍，新冠肺炎確診後1週內發生動脈血栓的機會也增加了21倍。

醫師表示，感冒7天內，發生心肌梗塞的機會增加了17倍；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，感冒7天內，發生心肌梗塞的機會增加了17倍；情境照。（圖取自freepik）

劉中平提及，去（2024）年8月發表在《美國心臟學會雜誌》1篇研究，追蹤8000人長達10年的報告顯示，不論基本心臟收縮力正常與否，只要是心血管疾病的患者，未來是否會發生心臟衰竭而住院，和C反應蛋白質脫不了關係！且不論使用什麼藥物或是否有發生心肌梗塞，都不會影響研究結果。此發現，確認發炎反應參與了心臟衰竭的病理機轉，期待未來可以從相關研究中得到治療的新突破。

因此，劉中平提醒，感冒後要充分休息，讓身體好好恢復，尤其高齡、心臟疾病患者，應避免過度勞累、減低發炎產生的機會，才是正確保健之道。

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