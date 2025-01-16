7旬糖友腳傷潰爛險截肢 醫：每年近5萬糖友足部潰瘍就醫

國內有近5萬糖友曾遇上足部潰瘍需就醫狀況，建議時時關注自己的血糖波動，並進行足部檢查。（圖取自shutterstock）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名77歲老翁，因患有糖尿病，修剪腳趾甲時不慎造成小傷口，1個月後傷口不但沒癒合且導致嚴重潰爛，險些截肢，經豐原醫院收治住院，以抗生素治療，加上下肢血管繞道手術及傷口清創，成功保住其左腳。

77歲老翁長期罹患糖尿病，血糖控制不佳，加上周邊神經受損及血管阻塞，使得腳部小傷口無法順利癒合，甚至變黑，至豐原醫院急診求治，整形外科醫師蔡政龍建議立即住院接受治療。

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老翁左腳拇趾出現黑色慢性潰瘍並伴隨組織壞死，經血管外科醫師張耀中安排進行抗生素治療，以及下肢血管繞道手術及傷口清創，並針對患者的血糖進行嚴格控制，避免感染擴散至其他部位，成功解除截肢風險。

張耀中表示，糖尿病患者足部血液循環不良且神經受損，易忽視小傷口潛在的感染風險，因而導致傷口長期不癒，甚至壞死，很可能進一步擴散，甚至面臨截肢風險。

台灣每年有近5萬糖尿病患者因足部潰瘍需接受醫療處理；依據健保資料庫統計，因糖尿病足導致截肢的醫療費用約為42.1萬元，可見糖尿病足對於患者及其家庭，與國家社會皆造成相當巨大的負擔。

根據最新糖尿病足照護，建議糖尿病患者至少應每年進行一次足部專業檢查，以確保早期發現可能的潰瘍、厚繭或其他異常；養成每日清洗雙腳的習慣，並檢查是否有紅腫、破皮、趾甲異常等情況。如有異常，應及時通知醫療團隊；避免赤腳，並建議穿著厚底、合適的鞋具，以免足部受壓或碰傷，降低潰瘍發生的機率。

此外，張耀中指出，良好的血糖控制和戒菸是預防糖尿病併發症的重要措施，也可有效降低動脈硬化及周邊血管疾病的風險。

老翁經清創及下肢繞道手術等，傷口逐漸恢復。（豐原醫院提供）

77歲老翁患有糖尿病，因剪指甲時不慎留下傷口，造成左腳拇指整個壞死黑掉。（豐原醫院提供）

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