新冠疫情升溫！高市319家醫療院所 備新冠抗病毒藥

新冠肺炎疫情升溫！高市衛生局公布319家醫療院所提供新冠抗病毒藥劑。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局宣布5月初新增1例新冠肺炎併發重症患者，個案是11個月大男嬰，就醫後一度血氧濃度低住進兒童加護病房，PCR檢驗陽性，未曾接種疫苗，全國連續已有5週上升，高雄市整備319家醫療院所提供新冠抗病毒藥劑，其中130多家有提供COVID-19健保快篩。

衞生局表示，近期國內新冠肺炎疫情上升，新冠併發重症死亡病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多；提醒65歲以上長輩及癌症、糖尿病、慢性腎病、慢性肺疾、孕婦、免疫功能低下等「高風險對象」，若出現上呼吸道症狀、發燒、全身痠痛等疑似新冠肺炎症狀，請速就醫驗快篩，並即早使用抗病毒藥物，以避免重症死亡風險。

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衛福部疾管署13日公布新冠門急診就診9978人次，較前一週6012人次增加66%，已連續5週上升，且重症新增34例，因接種JN.1疫苗是預防重症最有效方法，提醒滿6個月以上且尚未接種的民眾可儘速接種，已接種1劑新冠JN.1疫苗且間隔滿6個月，應再接種第2劑，以增強免疫保護力。

衞生局指出，高雄市整備319家醫療院所提供新冠抗病毒藥劑，其中130多家有提供COVID-19健保快篩（65歲以上長輩及高風險對象）並有多家藥局販售家用快篩試劑，相關醫療院所及藥局資訊可至高雄市政府衛生局官網查詢。

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