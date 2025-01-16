華航董座猝逝 警惕！醫：感冒、流感加重心臟負擔

華航董事長謝世謙（左）昨天與中華航空企業工會簽訂團體協約，未料今日上午傳出過世消息。（記者姚介修攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕中華航空董事長謝世謙今（16日）驚傳疑因心肌梗塞猝逝，享壽73歲。謝世謙昨抱病參加簽約儀式，致辭時還提到自己被傳染感冒，沒想到今天就傳出噩耗。對於感冒是否會引發心肌梗塞或腦中風？亞東醫院院長、心臟血管外科醫師邱冠明指出，冬季本來就是心血管疾病好發季節，而流感或感冒引發的全身性發炎反應，會加重心臟負擔，對年長者及有慢性病或心血管病史者尤其危險。

邱冠明指出，心肌梗塞通常是長期風險因子累積的結果，例如家族史、高膽固醇、高血壓、糖尿病、動脈硬化等病史。即使患者正規服用慢性病藥物，若未定期回診追蹤，仍可能面臨突發性心血管事件。

請繼續往下閱讀...

邱冠明說，心血管疾病、呼吸道感染這兩類問題是冬季的主要健康威脅。低溫會引起血管收縮，增加心臟的阻力及負荷，因此冬季是心血管疾病的好發季節，而流感或感冒引發的全身性發炎反應，也會進一步加重心臟負擔。

邱冠明呼籲，每當寒流來襲，緊急醫療救護，如救護車出勤及急診心跳停止案例等都會明顯增加，除了注意保暖，也不能忽視流感、肺炎等呼吸道疾病的威脅。他也直言，很多人以為心臟放了支架就一勞永逸，其實就像醫美，「哪有拉一次皮就能永保青春！」心血管健康需要持續監測與維護。

新光醫院血管科主任吳典育指出，近期因低溫影響心血管疾病病人激增，以新光醫院急診為例，急性心肌梗塞病例增加約20%。他提醒，心血管患者若併發感染，死亡風險會大幅提高，建議民眾若發現血管阻塞並伴有症狀，應儘早就醫治療，以降低猝死風險，避免心臟功能受損並陷入惡性循環。

中華航空董事長謝世謙今（16日）驚傳疑因心肌梗塞猝逝，享壽73歲。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法