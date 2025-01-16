台中榮總新院長接曉 小兒心臟科權威傅雲慶接任

台中榮總新院長，將由小兒心臟科權威、中榮副院長傅雲慶（中）陞任。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今（16）日舉行卸新任院長布達交接典禮，新任院長確定將由小兒科心臟權威、中榮副院長傅雲慶接任，原院長陳適安因65歲屆齡交棒，中榮也將在今日同時舉行陳適安任內啟動變革實錄之書《榮耀變革》的新書發表會。

台灣心臟科權威陳適安曾發表獨步全球的心房顫動電燒術，被美國心律醫學會稱為「台北方法」，他打造全球頂尖的心律不整醫療團隊，引領台灣隊打世界盃打得有聲有色，2021年榮任台中榮總院長後，再帶領中榮邁向世界醫療舞台發光發熱，3度入選全球最佳智慧醫院之一，並在短時間內翻轉醫院績效，也將全台急診最塞醫院，改善到24小時滯留率不到1%，財報也相當亮眼。

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中榮不但成為民眾就醫首選醫院，也成為亞太地區唯一具備多科別達文西手術觀摩中心的醫學中心，躍升至國際級的醫學中心，陳適安退休後，也被聘為榮譽院長。

傅雲慶為陳適安的學生，曾創下許多全球第一，包括2004年亞洲首例利用心臟內超音波修補心臟破洞可免開刀、免全身麻醉；2007年全球兒童首例經由頸靜脈裝關閉器手術，也是補心臟破洞最快5分14秒記錄保持者，在中榮任職逾28年退休後，受中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海延攬擔任兒童醫院院長任職近4年，在陳適安擔任院長時重回中榮擔任副院長。

陳適安1月15日屆齡退休，醫界早已傳繼任人選是陳適安子弟兵、現任副院長傅雲慶，新人事派令昨晚確定，消息傳出後，多個基層醫療群組以兒科之光、陽明交通大學之光，道賀訊息不斷，傅雲慶在群組也證實，回覆感謝祝福，將秉持兒科醫師認真細心的精神，努力做好交付的任務。

陳適安（中）帶領中榮3度入選全球最佳智慧醫院，總統賴清德曾到院觀摩。（資料照，記者蔡淑媛攝）

陳適安帶領中榮成績卓越，蕭美琴曾在出席中榮42週年院慶時讚譽有佳。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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