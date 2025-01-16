健康網》華航董座謝世謙心肌梗塞離世 護心有5招

華航董事長謝世謙驚傳猝逝，享壽73歲。（記者王憶紅攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕華航董事長謝世謙在16日上午驚傳疑似心肌梗塞過世，享壽73歲。國健署表示，氣溫變低時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會。

據報導，現年73歲的謝世謙曾任華航台北分公司營業經理，派駐印尼、高雄分公司總經理、澳洲分公司總經理以及行銷副總等職務。2016年在空服員罷工案後，接任華航總經理。並且2019年他接任董事長，且因為對工會釋出誠意且對成本理解相當熟稔，獲得工會認同。

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國健署表示，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會。日夜溫差大，罹患心血管疾病者、年長的長輩及肥胖等族群，務必注意三高控制及低溫促發心血管疾病之發生，並且一定要做好保暖工作。

如果突然有胸悶、胸痛、呼吸 困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。

國健署提醒民眾，應該要控制三高、拒絕吸菸、慎選飲食，以及適當運動來預防心肌梗塞。

●控三高：根據「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」結果推估，高血壓病人5年內罹患心臟病、腦中風、腎臟病的風險分別是一般人的1.9倍、2.8倍及1.7倍。有三高問題，更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，極採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。

●拒菸：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成；而戒菸5年後，中風機率幾乎與無吸菸習慣的人相同。

●挑（好）食：挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。

●多動：減少看電視、網路及拒當低頭族（3C用品）等靜態活動，維持每週五次、每次 30 分鐘的中度身體活動，包括走路、使用大眾運輸、做健康操、跳韻律舞、慢跑、騎自行車等。所有運動不嫌晚，可以從每天運動 15 分鐘開始，再逐漸延長運動時間，多動多流汗，對身體健康益處多多。

●健檢：國健署表示，今年起成人健檢年齡下調至30歲，針對30歲以上未滿40歲族群，提供每五年一次健檢。而40歲以上未滿65歲維持每3年1次，65歲以上民眾（55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者）每年1次成人健檢。為提高醫療院所服務動能及意願，給付金額也從每案520元調升至880元。

目前提供的成人預防保健服務涵蓋健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查及衛教諮詢，能有效針對血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能和身體質量指數等國人常見健康問題進行早期介入。

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