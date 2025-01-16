分秒必爭！高醫新系統等抽血更快 獲國家醫療品質獎

等待抽血時間，也要分秒必爭！高醫榮獲國家醫療品質獎，囊括智慧醫療類優良標章、標章、ESG特別獎等多項殊榮，共計11項獎。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）從抽驗血改善醫療，推動智慧醫療系統，運用智慧分流系統降低病人等待抽血的時間，平均等待時間從6分54秒縮短為4分7秒，針對特殊需求者更採快速通關採血作業。

同時，高醫引進樣本運送高速管道傳輸系統，透過多元運送方式，有效縮短運送時間為23秒，檢體採集後到上機時間也由平均35分鐘縮短為3分鐘，全程閉環式管制，這套系統成為全台第一台引進系統。

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在今（2025）年第25屆NHQA國家醫療品質獎中，高醫於智慧醫療類競賽再創佳績，不僅再度榮獲「智慧醫院全機構標章」，更是南台灣唯一再度榮獲智慧醫院全機構標章的醫療機構，並囊括智慧醫療類優良標章、標章、ESG特別獎等多項殊榮，共計11項。

11項獲奬包括智慧醫院全機構標章、智慧醫療類智慧服務組4優良標章2標章、智慧醫療類智慧解決方案組3標章以及ESG特別獎，其它包含主題類2佳作及ESG特別獎，擬真情境類1金獎、1銅獎、1佳作，實證醫學類1銀獎、1優選、1佳作的殊榮。

高醫院長王照元表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，始終將人才培育視為重要使命，透過持續精進專業培訓及學習環境，建構高效且高品質的醫療服務體系，也推出多項創新服務，打造全方位的智慧醫療環境，包含行動照護平台KMU Home提供患者遠距照護服務，提升醫療便捷性與可及性；高醫人工智慧醫療營運整合協作平台整合病人旅程（Patient Journey）數據，優化醫療服務流程，提供精準照護。

高醫持續以人才培育、醫療品質提升及社會責任為目標，優化智慧醫療體系的建構，深化跨領域合作，提供卓越的醫療照護服務，邁向智慧醫療的領航者，並為台灣醫療體系的永續發展貢獻心力。

高醫智慧分流系統降低病人等待抽血的時間，平均等待時間少2分鐘，針對特殊需求者更採快速通關採血作業。（高醫提供）

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