桃園杏霖醫院11月動工 規劃175床補足醫療資源

桃園市楊梅區怡仁綜合醫院在距離該院現址約200公尺處，於楊新北路巷內規劃新設杏霖醫院。（資料照，記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區怡仁綜合醫院在距離該院現址約200公尺處的楊新北路巷內規劃新設杏霖醫院，桃園市衛生局今（14）日表示，杏霖醫院將提供175床，預計今年11月動工，未來將成為桃園市第36家醫院，新院址距離楊梅天成醫院約500公尺，鄰近鐵路及國道系統，距離楊梅火車站約700公尺，距楊梅交流道系統約1公里，交通區位便利，可有效強化區域緊急醫療網業務，提升地區醫療品質。

衛生局醫事管理科長洪健翔表示，怡仁綜合醫院於2018年2月取得桃園市政府同意，申請設立杏霖醫院，杏霖醫院已於今年2月17日取得建造執照，預計9月完成招商作業、11月動工。該院規劃設置內科、骨科、家庭醫學科、神經科、復健科、麻醉科、放射診斷科、急診醫學科及中醫科等9科，並設有急性一般病床89床、加護病床6床、慢性呼吸照護病床20床、安寧病床12床、血液透析病床30床、急診觀察床6床、手術恢復床8床及其他觀察床4床等特殊病床。

國民黨市議員周玉琴指出，杏霖醫院的設立，對於改善楊梅地區過去醫療資源相對不足是一大助力，對長輩和慢性病患是一大福音，尤其設有急診醫學科與急診觀察床，能有效強化第一線急救能力，縮短市民就醫的時間與風險，同時帶動地方就業。

民進黨市議員鄭淑方也說，楊梅區人口逾18萬人，但相較於桃園市其他行政區，楊梅長期處於醫療資源布點較少的狀況，杏霖醫院的進駐對於縮短南桃園與北桃園的醫療資源落差具有關鍵意義，地方樂觀其成。

據衛生福利部統計，桃園市2017年每萬人口執業醫事人員數與病床數均低於全國平均水準，且平均每家醫療院所服務人數高居各縣市第3，醫療服務負擔偏重；楊梅地區屬中壢次醫療區域，醫療資源亦有不足的情形，難以提供民眾完整醫療專科照護，以致出現諸多患者跨區就醫的情形，隨著桃園地區近年人口快速成長，醫療資源及就醫品質問題待改善及提升。

