健康網》遠離健康沉默殺手新神器 甜菜根汁助「這族群」降血壓

食農專家韋恩說，甜菜根含有天然硝酸鹽，硝酸鹽會在口腔中的好菌作用下轉化為一氧化氮，隨後被吸收進入血液中，有助血管放鬆和擴張；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是沉默的健康殺手之一，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生。食農專家韋恩指出，根據1項發表在《自由基生物學與醫學》的研究顯示，富含硝酸鹽的甜菜根汁具有幫助老年人降血壓的效果，此功效可能與他們的口腔菌相變化有關。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，該研究人員觀察了39名30歲以下的年輕成年人，以及36名60-70歲的老年參與者。這些人分別在兩週期間飲用了富含硝酸鹽的甜菜根汁或去除硝酸鹽的安慰劑版本，並在兩週後觀察到他們的身體產生顯著變化。

硝酸鹽改變口腔菌相增好菌

韋恩說明，根據研究結果，年長參與者之中原本血壓較高者，在飲用富含硝酸鹽的甜菜根汁後，血壓明顯降低，同時，他們的口腔菌相也發生了變化，有害的Prevotella菌群減少，而有益的Neisseria菌群則增加。此外，當參加者飲用安慰劑版本時，這些變化並沒出現，所以顯示天然硝酸鹽在此一過程中扮演的作用。

甜菜根到底為什麼這麼有效呢？專家表示，甜菜根含有天然硝酸鹽，這些硝酸鹽會在口腔中的好菌作用下轉化為一氧化氮，一氧化氮隨後被吸收進入血液中，幫助血管放鬆和擴張，因此改善了血壓。由此可知，有益和有害口腔細菌之間的失衡，可能會降低蔬菜裡天然硝酸鹽轉化為一氧化氮的能力，而一氧化氮對血管的健康功能很重要，尤其是幫助血壓的調節。

長者一氧化氮減少影響血壓

韋恩提及，研究作者、埃克塞特大學的安妮．范哈陶教授表示，富含硝酸鹽的飲食有健康益處，而隨著年齡的增長，老年人自身生產的一氧化氮會減少，血壓通常也較高，這可能與心血管併發症，如心臟病和中風有關。因此鼓勵老年人多攝取富含硝酸鹽的蔬菜，或許會帶來顯著的長期健康益處。若不喜歡甜菜根，還有許多富含硝酸鹽的替代品，例如：菠菜、茴香、芹菜和羽衣甘藍等皆是。

韋恩強調，硝酸鹽其實並非那麼可怕，重點是來自蔬菜的天然硝酸鹽具有保護作用，加工肉品的硝酸鹽或亞硝酸鹽則仍具爭議。另值得一提的是，人體另一個一氧化氮的來源，就是食物裡的精胺酸，這也是穆拉德博士獲得諾貝爾獎的研究重大貢獻。

