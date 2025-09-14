永安漁港牽罟淨灘 土城醫院攜家帶眷清海廢

新北市立土城醫院今至桃園永安漁港淨灘，體驗在地牽罟文化。（新北市立土城醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕「守護環境就是守護健康！」新北市立土城醫院今（14）日號召逾百位醫護同仁及家屬，前往桃園永安漁港舉辦結合傳統牽罟文化與海洋淨灘的永續行動，共同清理海洋廢棄物，透過實際參與，展現醫療機構落實ESG的決心。土城醫院院長賴旗俊說，魚網的台語又名希望，「今天我們拉起的是漁網，明天要拉起的就是病人的希望。」

土城醫院眾多員工今攜家帶眷同行淨灘，既響應環境保護，也轉化為親子教育，眾人合力拉網，當魚獲隨網而出，歡呼聲也跟著響徹沙灘，賴旗俊分享，牽罟文化所蘊含的團結與分享精神，正與醫療價值一脈相承，他強調，臨床照護不是單打獨鬥，唯有彼此信任與協作，才能給病人最完整的治療。

賴旗俊說，ESG對醫療而言，不僅是企業社會責任，更是公共健康的延伸，當海洋充斥垃圾、空氣瀰漫污染，疾病風險勢必升高，醫療機構不能只停留在治療，更要走在預防的前端，為全民健康與地球永續努力。

護理師徐小姐分享，這不只是淨灘，更是一堂生命教育課，當孩子親眼看到垃圾對海洋的傷害，也學會尊重自然、珍惜資源；營養師吳小姐說，大家撿的不只是垃圾，而是醫院對社會與環境責任的實踐。

