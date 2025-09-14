健康網》日常小事成隱藏版「健康殺手」？ 千萬網紅教破解法

美國健康專家千萬網紅柏格醫生公開7大「隱形健康殺手」真相，其中一項是孤獨，它危害程度就像每天抽15支菸，他建議定期參與社交活動，有助健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？有些看似「小事」的生活習慣，會默默傷害健康。美國千萬網紅專家提醒，7個最常被忽視的壞習慣，已被科學研究證實會損及個人健康，但是因為常被人輕忽，恐成為隱藏版的「健康殺手」。他從情緒、睡眠到飲食等方面提出建議方案，只要及早改善，就能降低健康風險。

健康的生活方式，是維持身心平衡的關鍵。美國健康專家柏格醫生（Dr. Eric Berg, D.C.）擁有1380萬訂閱者，他近期透過影片談「破壞你健康的事」，吸引逾40萬次的觀看數。他提醒民眾，不要忽略了看起來微小的7件事，以下是他的歸納與改進之道。

1.孤獨感

孤獨感不只是心理問題，它的危害程度就像每天抽15支菸一樣。它會導致皮質醇長期升高，引發大量炎症，增加心臟病、中風和高血壓的風險。此外，孤獨還會影響免疫系統，讓人更容易感染疾病，甚至有罹患癌症的風險。人類是群居動物，缺乏社交互動會引發各種健康問題。

改善方法：主動建立至少3段能帶來支持與鼓勵的人際關係，並定期參與社交活動，例如，社團、運動或志工服務。幫助他人同時也能療癒自己。

2.缺乏睡眠

長期睡眠不足是健康的大敵。研究顯示，每天睡不到5小時，會讓早死風險增加30%。同時，缺眠會刺激食慾、讓體重上升，並提升糖尿病的風險。更可怕的是，大腦也會因長期缺眠而加速老化，影響記憶力和學習效率。

改善方法：養成規律的作息，每晚至少睡足7小時，避免熬夜滑手機，並讓睡眠環境保持安靜、黑暗與舒適。

3.精製糖與澱粉

許多零食和加工食品裡，都藏著大量精製糖與澱粉，例如，白麵粉、米粉、改良澱粉。這些成分會讓肝臟堆積脂肪，導致肥胖，還會加速老化和慢性發炎。

改善方法：減少甜食與加工食品，選擇低醣飲食。

4.種子油

許多常見的食用油（例如大豆油、玉米油、葵花籽油）常用來煎炸食物，但這些油屬於多元不飽和脂肪，對氧氣、熱和光線非常敏感，容易氧化並引起發炎。

改善方法：盡量選擇天然健康的油脂，例如，特級初榨橄欖油、草飼奶油等，並且避免反覆高溫油炸。

5.內臟脂肪

內臟脂肪是圍繞在器官周圍的脂肪，也是衡量壽命與健康的重要指標。如果你低頭看見肚子凸出，那不只是皮下脂肪，還包括肝臟脂肪。內臟脂肪是心臟病的最佳預測指標之一，因為它會直接影響心臟周圍的冠狀動脈。

改善方法： 沒有任何藥物能消除內臟脂肪，唯一方法是改變生活方式，包括 間歇性斷食及減少碳水化合物和糖的攝取。

6.過度進食與零食習慣

現代人習慣一天吃很多次，除了正餐，還要加上飲料與零食。長期下來，會關閉身體清理老舊細胞的「自我修復機制」，造成廢物堆積，讓身體老得更快。

改善方法：養成「餓了再吃」的習慣，避免無意識的零食攝取。讓身體有休息與修復的時間。

7.缺乏關鍵營養素

●鎂不足：可能導致高血壓、心律不整與肌肉痙攣。食物來源包括深綠色蔬菜與南瓜籽。

●膽鹼： 缺乏膽鹼會導致脂肪肝、記憶力差和認知功能問題。食物最好的來源是蛋黃和動物肝臟。

而關於間歇性斷食，糖尿病患者則應注意，要先詢問醫師或營養師意見。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯曾表示， 斷食法方式多樣，不是每種斷食法都適合每個人，有腸胃問題、難克制飲食、易低血糖、壓力荷爾蒙高、備孕、懷孕或哺乳者、經期不規則、有暴食傾向等6大族群，須謹慎且較不建議採行。

