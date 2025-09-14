自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》日常小事成隱藏版「健康殺手」？ 千萬網紅教破解法

2025/09/14 14:56

美國健康專家千萬網紅柏格醫生公開7大「隱形健康殺手」真相，其中一項是孤獨，它危害程度就像每天抽15支菸，他建議定期參與社交活動，有助健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國健康專家千萬網紅柏格醫生公開7大「隱形健康殺手」真相，其中一項是孤獨，它危害程度就像每天抽15支菸，他建議定期參與社交活動，有助健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？有些看似「小事」的生活習慣，會默默傷害健康。美國千萬網紅專家提醒，7個最常被忽視的壞習慣，已被科學研究證實會損及個人健康，但是因為常被人輕忽，恐成為隱藏版的「健康殺手」。他從情緒、睡眠到飲食等方面提出建議方案，只要及早改善，就能降低健康風險。

健康的生活方式，是維持身心平衡的關鍵。美國健康專家柏格醫生（Dr. Eric Berg, D.C.）擁有1380萬訂閱者，他近期透過影片談「破壞你健康的事」，吸引逾40萬次的觀看數。他提醒民眾，不要忽略了看起來微小的7件事，以下是他的歸納與改進之道。

1.孤獨感

孤獨感不只是心理問題，它的危害程度就像每天抽15支菸一樣。它會導致皮質醇長期升高，引發大量炎症，增加心臟病、中風和高血壓的風險。此外，孤獨還會影響免疫系統，讓人更容易感染疾病，甚至有罹患癌症的風險。人類是群居動物，缺乏社交互動會引發各種健康問題。

改善方法：主動建立至少3段能帶來支持與鼓勵的人際關係，並定期參與社交活動，例如，社團、運動或志工服務。幫助他人同時也能療癒自己。

2.缺乏睡眠

長期睡眠不足是健康的大敵。研究顯示，每天睡不到5小時，會讓早死風險增加30%。同時，缺眠會刺激食慾、讓體重上升，並提升糖尿病的風險。更可怕的是，大腦也會因長期缺眠而加速老化，影響記憶力和學習效率。

改善方法：養成規律的作息，每晚至少睡足7小時，避免熬夜滑手機，並讓睡眠環境保持安靜、黑暗與舒適。

3.精製糖與澱粉

許多零食和加工食品裡，都藏著大量精製糖與澱粉，例如，白麵粉、米粉、改良澱粉。這些成分會讓肝臟堆積脂肪，導致肥胖，還會加速老化和慢性發炎。
改善方法：減少甜食與加工食品，選擇低醣飲食。

4.種子油

許多常見的食用油（例如大豆油、玉米油、葵花籽油）常用來煎炸食物，但這些油屬於多元不飽和脂肪，對氧氣、熱和光線非常敏感，容易氧化並引起發炎。

改善方法：盡量選擇天然健康的油脂，例如，特級初榨橄欖油、草飼奶油等，並且避免反覆高溫油炸。

5.內臟脂肪

內臟脂肪是圍繞在器官周圍的脂肪，也是衡量壽命與健康的重要指標。如果你低頭看見肚子凸出，那不只是皮下脂肪，還包括肝臟脂肪。內臟脂肪是心臟病的最佳預測指標之一，因為它會直接影響心臟周圍的冠狀動脈。

改善方法： 沒有任何藥物能消除內臟脂肪，唯一方法是改變生活方式，包括 間歇性斷食及減少碳水化合物和糖的攝取。

6.過度進食與零食習慣

現代人習慣一天吃很多次，除了正餐，還要加上飲料與零食。長期下來，會關閉身體清理老舊細胞的「自我修復機制」，造成廢物堆積，讓身體老得更快。

改善方法：養成「餓了再吃」的習慣，避免無意識的零食攝取。讓身體有休息與修復的時間。

7.缺乏關鍵營養素

●鎂不足：可能導致高血壓、心律不整與肌肉痙攣。食物來源包括深綠色蔬菜與南瓜籽。

●膽鹼： 缺乏膽鹼會導致脂肪肝、記憶力差和認知功能問題。食物最好的來源是蛋黃和動物肝臟。

而關於間歇性斷食，糖尿病患者則應注意，要先詢問醫師或營養師意見。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯曾表示， 斷食法方式多樣，不是每種斷食法都適合每個人，有腸胃問題、難克制飲食、易低血糖、壓力荷爾蒙高、備孕、懷孕或哺乳者、經期不規則、有暴食傾向等6大族群，須謹慎且較不建議採行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中