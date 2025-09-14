自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》中國「骨膠水」黏合碎骨 台灣醫：須待更多論文數據佐證

2025/09/14 20:59

「骨膠水」概念，目前在國際期刊上尚未看過類似的研究，但在動物實驗上是有的。圖為中國浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院展示將骨頭黏合。（取自微博）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院日前表示，研發一款「骨膠水」，黏合骨頭僅需3至5分鐘，大幅縮短骨科手術時間。聯新國際醫院運動醫學科醫師郭亮增說，台灣目前未有類似的醫材，但初步看起來，應無法用於負重處，像大腿、小腿。

高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥也指出，「臨床應用與快速固化能力」有著突破性的進展，確實很神奇，但仍需正式發表與國際驗證。目前「骨再生與強力黏合」方面，仍停留在動物與前臨床階段。

中國這家醫院研發「骨膠水」，能在3至5分鐘內將斷裂或粉碎的骨頭黏合，據院方介紹，研究團隊靈感來自牡蠣水中天然的附著力，製作出能在人體血液環境發揮即時、強效黏合作用。

概念佳 醫材若被排斥就不妙

郭亮增表示，聽起來很像是「骨水泥」的概念，但骨水泥不能被人體吸收，因此，這個醫材若是用於人體內，很怕太快被吸收，更憂心若是產生排斥的話，最嚴重可能造成黏合度處的骨頭壞死，生物相容性差的後果就不堪設想。

廖志祥也提出，國際材料科學與骨科研究團隊（Advanced Science2023;Biomaterials等）仍以兔、鼠、犬為主，但仍是少量臨床探索案例，尚未大規模進行臨床實驗，且主要用於骨缺損修復、骨再生、牙科及顱顏骨黏合等。

郭亮增、廖志祥同樣都擔心術後問題，因為臨床上佐證並不足，萬一受到醫材感染、骨頭不癒合，造成骨頭壞死等副作用。雖然兩人皆樂見「骨膠水」應用，也期盼對患者沒有使用的風險。

廖志祥說，中國的骨膠水強調快速固化、強度高、可吸收，且已進行150多起病例，只是目前缺乏正式論文數據、缺少長期隨訪，還是令人擔心。

