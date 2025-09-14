自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》2型糖尿病患者掌握「黃金組合」 減脂效果驚人

2025/09/14 17:58

研究指出，對2型糖尿病患者來說，最有效減重的方式就是「熱量赤字+高頻率運動」；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，對2型糖尿病患者來說，最有效減重的方式就是「熱量赤字+高頻率運動」；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病患者比一般人更需要控制體重、管理飲食，若體重失控，可能造成健康風險。恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」引述國外研究指出，對2型糖尿病患者來說，最有效的減重方式就是熱量赤字+高頻率運動，也就是飲食控制+每週6次運動，不僅能最大化減少脂肪，還能保護肌肉。

該研究將82位第2型糖尿病患者隨機分為4組：標準照護組（僅藥物控制血糖）、飲食控制組（每日減少約 25% 熱量）、飲食控制+每週3次運動組、飲食控制+每週6次運動組，並進行為期16週的觀察。

研究發現，有3組體脂百分比及內臟脂肪體積下降：飲食控制組體脂減了3.5%、內臟脂肪減了666立方公分；每週3次運動組 體脂減了6.3%、內臟脂肪減了1264立方公分；每週6次運動組體脂減了8.0%、內臟脂肪減了1786立方公分。而針對肌肉量變化，飲食控制組與每週3次運動組有流失，每週6次運動組幾乎完全保留。

因此，研究推論，單靠飲食限制雖能減脂，但經常伴隨肌肉流失；而每週6次運動能最大化減少脂肪，並大機率完全保護肌肉。

最後，王思恒分享3個實際應用於生活中的方法：熱量控制，減少進食熱量；運動安排，有氧與阻力訓練並行，每週3-6次，阻力訓練需接近力竭；搭配足量蛋白質，降低肌肉流失風險。

恆新復健科診所醫師王思恒指出，2型糖尿病患者減重需攝取足量蛋白質，以降低肌肉流失風險；示意圖。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，2型糖尿病患者減重需攝取足量蛋白質，以降低肌肉流失風險；示意圖。（圖取自freepik）

