留住醫護！ 公立醫院醫事人員專業加給增7至11％
〔記者蔡昀容／台北報導〕面對醫療人力不足，總統賴清德13日表示，今（2025）年已替公立醫院醫事人員加薪7至11％。衛生福利部今（14）日說明，公立醫院醫事人員本俸配合整體公務人員調薪今年已調增3％，專業加給方面，行政院今年4月22日核定調增7至11％，於5月1日實施並追溯自今年1月。
衛福部表示，公務人員薪資結構有本俸、專業加給及獎勵金，歷年來公務人員的調薪主要是調整本俸，並未調整專業加給。
為支持公立醫院留才，衛福部說明，今年1月1日起，醫事人員專業加給調整與其他各級政府機關（非公立醫院醫事人員）專業加給成一致，不再有差異：師一級調增7.5％、師二級調增7.8％、師三級調增11.5％。
衛福部所屬26家醫院也積極補實護理人力，推動多項人才招募及留任措施。2022年底至今年7月，護理人員從7925增至8076人；2022年至2024年，護理人員離職率從13.19％下降至10.45％。
衛福部說明，部屬醫院推動的招募留任措施，包括擴充醫院編制、增加公職護理師員額，以吸引人才在地深耕；改善薪資待遇；提升護理資訊系統，推動智能照護，以減輕護理人員工作負荷；多元招募策略；多元聘任方案，彈性聘任與班別調整，並鼓勵退休護理人員回任。
