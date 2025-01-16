自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

25歲女突發急性心肌炎 砸百萬裝「新型心臟幫浦」救回一命

2025/01/16 11:57

25歲的薛小姐（右）突發急性心肌炎，經「新型心臟幫浦」在未插管的情況下迅速康復，短短5天即移除心臟幫浦，住院11天後就順利出院恢復正常生活。（記者邱芷柔攝）

25歲的薛小姐（右）突發急性心肌炎，經「新型心臟幫浦」在未插管的情況下迅速康復，短短5天即移除心臟幫浦，住院11天後就順利出院恢復正常生活。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕25歲的薛小姐去（2024）年5月搭火車返鄉途中突感昏厥，因病情危急被轉送至台大醫院，經心臟內科團隊評估後，高度懷疑為急性心肌炎，醫療團隊隨即進行心肌切片檢查並透過「新型心臟幫浦」輔助，成功穩定病情，薛小姐在未插管的情況下迅速康復，短短5天即移除心臟幫浦，住院11天後就順利出院恢復正常生活。

台大醫院今（16日）分享最新醫療成果，院長吳明賢指出，心肌炎往往來得又急又猛，新型心臟幫浦就像電影中的鋼鐵人的「鋼鐵心」，能挽救急重症患者，幫助他們渡過最危險的急性期，是醫療科技的重大突破。

台大醫院心臟內科助理教授葉志凡指出，急性心肌炎及心肌病變常事發突然，又主要影響青壯年患者，及早診斷與治療是關鍵。（記者邱芷柔攝）

台大醫院心臟內科助理教授葉志凡指出，急性心肌炎及心肌病變常事發突然，又主要影響青壯年患者，及早診斷與治療是關鍵。（記者邱芷柔攝）

台大醫院心臟內科助理教授葉志凡表示，心因性休克發生率逐年上升，死亡率高達3至4成。其中，薛小姐的急性心肌炎多因病毒感染引發免疫反應，損害心臟功能，進而導致全身供血不足及多重器官衰竭；台大也曾收治另一例章魚壺心肌症患者，雖為短暫性心肌病變，但部分患者可能惡化至心因性休克。

葉志凡說，過去這類患者急性休克時多採用葉克膜，但葉克膜是透過靜脈抽血，再逆流打入主動脈，會對心臟形成壓力、增加心臟負擔，而新型心臟幫浦則直接從心臟拉血到主動脈，模擬自然生理狀況，減輕對心臟的負擔，更有助於提升存活率。

葉志凡進一步說明，新型心臟幫浦通常使用5至7天，用於幫助患者度過急性危機。最新研究顯示，使用新型心臟幫浦與過去標準治療相較，患者的180天死亡率，可從58.5%降低至45.8%。目前新型心臟幫浦尚未納入健保給付，單次費用約105萬元，但該技術已通過食品藥物管理署核准，為急性心臟衰竭患者提供更先進的治療選擇。

葉志凡說，新型心臟幫浦適用對象大致可分三類：

第一：進行高風險冠狀動脈介入手術的患者，特別是心臟血管結構複雜或功能較差者。

第二：可逆性休克患者，例如急性心肌炎或其他休克狀況。

第三：急性心肌梗塞合併休克患者，需短期循環支持以度過急性危機。

台大醫院心血管中心主任高憲立補充，新型心臟幫浦的導管管徑較小，術後僅在鼠蹊部留下約0.5公分的傷口，能有效降低下肢血管相關併發症，加速康復進程。台大自2022年引進新型心臟幫浦以來，已成功應用於7名患者，其中3例為心因性休克，4例為複雜性心因性治療，雖然其中2例未能成功挽回，但大部分患者的復原情況良好，顯示新技術的治療成效。

新型心臟幫浦則直接從心臟拉血到主動脈，模擬自然生理狀況，更有助於提升存活率。 （台大醫院提供）

新型心臟幫浦則直接從心臟拉血到主動脈，模擬自然生理狀況，更有助於提升存活率。 （台大醫院提供）

台大醫院今（16日）分享最新醫療成果，院長吳明賢（左4）指出，心肌炎往往來得又急又猛，新型心臟幫浦就像電影中的鋼鐵人的「鋼鐵心」，能挽救急重症患者，幫助他們渡過最危險的急性期，是醫療科技的重大突破。（記者邱芷柔攝）

台大醫院今（16日）分享最新醫療成果，院長吳明賢（左4）指出，心肌炎往往來得又急又猛，新型心臟幫浦就像電影中的鋼鐵人的「鋼鐵心」，能挽救急重症患者，幫助他們渡過最危險的急性期，是醫療科技的重大突破。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中