25歲女突發急性心肌炎 砸百萬裝「新型心臟幫浦」救回一命

25歲的薛小姐（右）突發急性心肌炎，經「新型心臟幫浦」在未插管的情況下迅速康復，短短5天即移除心臟幫浦，住院11天後就順利出院恢復正常生活。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕25歲的薛小姐去（2024）年5月搭火車返鄉途中突感昏厥，因病情危急被轉送至台大醫院，經心臟內科團隊評估後，高度懷疑為急性心肌炎，醫療團隊隨即進行心肌切片檢查並透過「新型心臟幫浦」輔助，成功穩定病情，薛小姐在未插管的情況下迅速康復，短短5天即移除心臟幫浦，住院11天後就順利出院恢復正常生活。

台大醫院今（16日）分享最新醫療成果，院長吳明賢指出，心肌炎往往來得又急又猛，新型心臟幫浦就像電影中的鋼鐵人的「鋼鐵心」，能挽救急重症患者，幫助他們渡過最危險的急性期，是醫療科技的重大突破。

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台大醫院心臟內科助理教授葉志凡指出，急性心肌炎及心肌病變常事發突然，又主要影響青壯年患者，及早診斷與治療是關鍵。（記者邱芷柔攝）

台大醫院心臟內科助理教授葉志凡表示，心因性休克發生率逐年上升，死亡率高達3至4成。其中，薛小姐的急性心肌炎多因病毒感染引發免疫反應，損害心臟功能，進而導致全身供血不足及多重器官衰竭；台大也曾收治另一例章魚壺心肌症患者，雖為短暫性心肌病變，但部分患者可能惡化至心因性休克。

葉志凡說，過去這類患者急性休克時多採用葉克膜，但葉克膜是透過靜脈抽血，再逆流打入主動脈，會對心臟形成壓力、增加心臟負擔，而新型心臟幫浦則直接從心臟拉血到主動脈，模擬自然生理狀況，減輕對心臟的負擔，更有助於提升存活率。

葉志凡進一步說明，新型心臟幫浦通常使用5至7天，用於幫助患者度過急性危機。最新研究顯示，使用新型心臟幫浦與過去標準治療相較，患者的180天死亡率，可從58.5%降低至45.8%。目前新型心臟幫浦尚未納入健保給付，單次費用約105萬元，但該技術已通過食品藥物管理署核准，為急性心臟衰竭患者提供更先進的治療選擇。

葉志凡說，新型心臟幫浦適用對象大致可分三類：

第一：進行高風險冠狀動脈介入手術的患者，特別是心臟血管結構複雜或功能較差者。

第二：可逆性休克患者，例如急性心肌炎或其他休克狀況。

第三：急性心肌梗塞合併休克患者，需短期循環支持以度過急性危機。

台大醫院心血管中心主任高憲立補充，新型心臟幫浦的導管管徑較小，術後僅在鼠蹊部留下約0.5公分的傷口，能有效降低下肢血管相關併發症，加速康復進程。台大自2022年引進新型心臟幫浦以來，已成功應用於7名患者，其中3例為心因性休克，4例為複雜性心因性治療，雖然其中2例未能成功挽回，但大部分患者的復原情況良好，顯示新技術的治療成效。

新型心臟幫浦則直接從心臟拉血到主動脈，模擬自然生理狀況，更有助於提升存活率。 （台大醫院提供）

台大醫院今（16日）分享最新醫療成果，院長吳明賢（左4）指出，心肌炎往往來得又急又猛，新型心臟幫浦就像電影中的鋼鐵人的「鋼鐵心」，能挽救急重症患者，幫助他們渡過最危險的急性期，是醫療科技的重大突破。（記者邱芷柔攝）

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