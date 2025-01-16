健康網》酒、紅肉、加工肉增大腸癌風險 研究：補鈣降17％

研究發現，攝取鈣與大腸癌風險呈現顯著負相關，如每日增加約300mg的鈣，罹患大腸癌風險下降17%；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡小酌、吃紅肉或者加工肉品的人要當心，英國一項追蹤超過16年的研究顯示，這3項飲食習慣都會增加罹患大腸直腸癌的風險，同時發現攝取鈣（特別是來自乳製品）與大腸癌風險呈現顯著負相關，如每日增加約300mg的鈣，風險下降17%。

腎臟科醫師在臉書專頁「王介立醫師」分享，這項研究資料庫來自英國，研究對象是542778位，平均起始年齡65歲的女性，平均追蹤約16.6年，而在追蹤期間，共發生12251起大腸直腸癌病例。使用Oxford WebQ（24小時飲食回顧），約7%研究對象再次完整回顧飲食，以校正基線問卷，減少長期飲食測量誤差。

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研究者進一步使用了約5.3萬位罹患大腸直腸癌個案，與約4.6萬對照組（主要是歐美族裔）的基因資料，檢驗「可持續分泌乳糖酶的基因型」與罹患大腸直腸癌的關聯。因為能分解乳糖代表終生可喝牛奶，也被視為「終生乳製品攝取量更高」的遺傳工具變數，可用來佐證「乳製品／鈣攝取」是否對防癌具有因果性。

研究顯示，每天吃30g的紅肉與加工肉，大腸直腸癌風險增15％；圖為示意圖。（圖取自freepik）

王介立指出，研究結果發現，如果每天喝1杯（約20g）的紅酒，大腸直腸癌風險增15％、每天吃30g的紅肉與加工肉，大腸直腸癌風險增15％，換算成100g／天大約風險高29%，進一步印證先前國際癌症研究機構（IARC）及世界癌症研究基金（WCRF）的警示。

王介立提到，研究顯示如果每天多攝取300mg（約1杯牛奶）的鈣，大腸直腸癌風險能下降17%。基因分析（MR） 顯示「終生可攝取牛奶的人」其大腸直腸癌風險顯著更低，暗示「乳製品／鈣」在歐裔人群裡可能具有相當程度的因果保護效果。

王介立說，飲食指導上可考慮增加富含鈣的食物，或在不耐乳糖的情況下，尋找替代品（深綠色蔬菜、豆腐、罐頭魚、強化植物奶等）。儘量減少酒精、避免或限制加工肉、培養整體健康生活型態，以降低大腸直腸癌風險。不過仍需個別評估個人基因型、飲食習慣及其他慢性病風險，才能做全面而客製化的營養諮詢與預防指引。

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