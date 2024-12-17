健康網》聲帶瘜肉不一定要開刀！ 醫：看大小、位置、影響

胡皓淳表示，聲帶瘜肉是一種常見的聲帶病變，特別如果你是從事，需要長時間用聲音的職業，如教師或客服人員等，又更容易有這種狀況；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聲帶長瘜肉了怎麼治療，一定要開刀嗎？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，治療聲帶瘜肉需要根據瘜肉的大小、位置及對聲音的影響程度來決定，選擇保守治療、語言治療或手術治療。

胡皓淳表示，聲帶瘜肉是一種常見的聲帶病變，特別如果你是從事，需要長時間用聲音的職業，如教師或客服人員等，更容易有這種狀況。聲帶瘜肉嚴格說起來不會真的危害健康，但是絕對很不舒服；而治療聲帶瘜肉需要根據瘜肉的大小、位置及對聲音的影響程度來決定。

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保守治療

胡皓淳解釋，對於較小的瘜肉且沒有在聲帶接觸面，對聲音影響較小，適合比較保守的治療。像是聲音休息，也就是適當減少說話或唱歌，避免大聲喊叫，讓聲帶有時間自我修復。這是語言治療的基礎。另外還有藥物輔助治療，如果瘜肉伴隨發炎，醫生可能會開具抗發炎藥物如類固醇來減輕症狀。另外也藥遠離吸菸、避免刺激性食物，並保持室內空氣濕潤，並隨時補充水分，有助於保護聲帶。

語言治療

透過語言治療師指導，學習正確的發聲技巧，避免對聲帶造成進一步的損害。這對職業用聲者尤為重要。語言治療有助於改善瘜肉對聲音的影響，但沒辦法讓瘜肉消除。

手術治療

胡皓淳指出，當瘜肉較大或持續影響聲音時，建議進行手術切除。一般常見的是全身麻醉下的喉顯微手術，也就是通過喉直達鏡在顯微鏡下切除瘜肉，手術時間短，傷口小。不過，手術後通常需要至少3天的聲音休瘜，避免用力清嗓或大聲說話，才能讓聲帶傷口順利癒合。

另外如果大小或位置適合，病患也穩定，也可以試著先用局部麻醉的聲帶內視鏡手術進行瘜肉內類固醇注射，可以免除全身麻醉的風險，術後僅需禁聲1天，瘜肉消除率大約6-7成。

胡皓淳指出，當瘜肉較大或持續影響聲音時，建議進行手術切除；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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