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全台22萬人不知有糖尿病 12/20-22高雄巨蛋免費檢測
〔記者許麗娟／高雄報導〕外食族、手搖飲族、不運動族是糖尿病高風險群，台灣每10人就有1人有糖尿病，且有年輕化趨勢，40歲以下患者逐年增加，但有高達22萬人不知罹病，為讓民眾可以早期發現，台灣基層糖尿病協會將於12月20至22日在高雄漢神巨蛋戶外廣場舉辦「快閃巡迴檢測站」，提供民眾免費檢測和衛教。
台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊分享，曾收治1名40歲男性病患，因員工健檢發現空腹血糖值高達140 mg/dl，進而確診糖尿病。患者因工作壓力大，每天都要喝2杯手搖飲來緩解壓力，加上長期外食、熬夜，也缺乏運動習慣，體重已達到肥胖標準。
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李洮俊告誡患者，若不積極控制血糖、管理體重，將加速胰島細胞功能衰退，也可能引發心血管共病。所幸，經與患者討論後，量身訂做個人化的血糖控制及體重管理方案後，1年後成功減輕體重10公斤，糖化血色素也降到7%。
李洮俊指出，糖尿病主要是飲食不均、不佳生活型態導致，國外研究也顯示，有8成第2型糖尿病患體重過重及肥胖，造成增加胰島素阻抗，較難穩定控制血糖。此外，若出現「3多1少」的高血糖症狀，包含多吃、多喝、多尿、體重減輕，甚至是容易感到疲勞，要小心可能是糖尿病的警訊，應就醫評估。
為提升民眾糖尿病認知及病識感，台灣基層糖尿病協會「真相檢驗所 破解『控糖密碼』」快閃巡迴檢測站，將於12月20至22日上午11點至晚上7點，在高雄漢神巨蛋購物廣場 1F戶外廣場設站，民眾不分年齡皆可到場免費檢測血糖，以及InBody（體脂率、肌肉量、基礎代謝率），現場亦將分享糖尿病患者「3大控糖密碼」，找出患者無法有效控制血糖的真相。
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