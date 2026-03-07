自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

秋冬小兒「腸胃型感冒」中醫證型分治增強免疫力

2026/03/07 05:30
秋冬小兒「腸胃型感冒」中醫證型分治增強免疫力

▲症狀期勿禁食，可餵米湯，加少許鹽，必要時補充電解質水；圖為情境照，圖中兒童與本文無關。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

秋冬小兒「腸胃型感冒」中醫證型分治增強免疫力

▲5歲以下幼童易感染腸病毒，症狀常見嘔吐、發燒、頭痛、噁心及肌肉痠痛；圖為情境照，圖中兒童與本文無關。（照片提供／趙家儀）

台灣諾羅病毒與輪狀病毒主要流行季節為每年11月至隔年3月。

秋冬小兒「腸胃型感冒」中醫證型分治增強免疫力

▲小兒脾胃虛弱，臟腑未健，易受外界影響生病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

小兒腸胃炎可分為病毒性與細菌性，絕大多數為病毒感染，俗稱「腸胃型感冒」，5歲以下幼童易感染腸病毒，3歲以下易重症。

5歲以下易染腸病毒

感染後1-3天出現症狀，病程1-10天不等，取決於病毒種類與個人免疫力。常見症狀包括嘔吐、發燒、頭痛、噁心及肌肉痠痛。

中醫觀點認為，小兒先天脾胃虛弱或後天餵養不當，進而造成小兒脾胃運化失常。因小兒「稚陰未充，稚陽未長」、「易虛易實，易寒易熱」，也就是小孩臟腑還沒有發育完善，所以容易受到外界環境影響而生病。當發生腹瀉時容易耗傷氣液（也就是出現脫水，皮膚乾燥），應及時治療才不會發展為重症。

中醫治療小兒病毒性腸胃炎的部分，可依照證型分別給予小兒對應的中藥，小孩的體質因人而異，寒濕體質的小孩平時容易頻尿，怕冷，手腳冰冷，治療時可以用藿香正氣散加減治療；濕熱型體質的小朋友，嘴巴比較臭，大便容易黏，怕熱，口唇乾，或是口唇容易脫皮，偏紅，此時可以用白頭翁湯或葛根黃芩黃連湯治療。

當小孩腹瀉症狀較改善後，可給予參苓白朮散、四神湯或四君子湯收功，恢復小孩脾胃功能。實際用藥需要由中醫師依照個別體質與病程調整。

勿禁食 可餵米湯、電解質水

病毒性腸胃炎常為水樣、軟糊便，通常不出現血絲和黏液。小兒腸胃炎的西醫治療以支持性療法為主，不需使用抗生素，如果小孩拉、吐嚴重，可補充電解質水。

因為病毒性腸胃炎主要透過糞口途徑傳播，例如食用受病毒污染的食物或水、與病人密切接觸，共用餐具或接觸嘔吐物，或更換尿布後未確實洗手。

這段期間，建議可透過「少量多餐且減少高糖、乳製品、生冷、辛辣刺激性食物」的餵食方式，可以選擇米湯（十倍粥），方法是：米水1:10比例，用電鍋或瓦斯爐煮至軟爛，然後壓碎米粒與湯混合，形成細緻的米糊狀，再加入極少量鹽巴（例如半茶匙）。

切勿完全禁食，以確保營養與熱量攝取，必要時，補充電解質水。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

