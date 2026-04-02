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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》想尿卻尿不出來 醫警別硬擠：超過6小時恐傷腎

2026/04/02 21:51

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，想尿卻一滴尿也尿不出來，最常發生在攝護腺肥大的男性身上，提醒絕對不要硬擠，以免更尿不出來；情境照。（圖取自shutterstock）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，想尿卻一滴尿也尿不出來，最常發生在攝護腺肥大的男性身上，提醒絕對不要硬擠，以免更尿不出來；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕半夜突然想尿尿，卻完全尿不出來？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，半夜醒來肚子脹得像氣球，跑到廁所卻一滴尿也尿不出來，這在醫學上稱為「急性尿瀦留」，最常發生在攝護腺肥大的男性身上。提醒出現急性症狀時，可嘗試3招自救，若無法緩解，應就醫插尿管處置，若硬撐超過6小時，尿液逆流導致腎水腫，甚至可能導致急性腎衰竭。

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，尿不出來的情況，醫學上稱為「急性尿瀦留」，最常發生在攝護腺肥大的男性身上。當膀胱裝滿尿液卻完全阻塞時，膀胱肌肉會被撐到極限，如果硬撐超過6小時，尿液會逆流導致腎水腫、甚至急性腎衰竭。

江佩璋提醒，「插尿管」雖然聽起來可怕，但它能夠瞬間釋放膀胱壓力，也是挽救腎臟功能的救命稻草，過程只要幾秒鐘，且會使用局部麻醉凝膠，因此切勿過於擔心。

此外，江佩璋也建議，若初期出現排尿困難，可先透過以下方式自救緩解：

1.嘗試溫水放鬆：若剛開始尿不出，可試著泡溫水澡或用溫水沖會陰部放鬆肌肉。

2.絕對不要硬擠：越用力擠，骨盆底肌肉會夾得越緊，反而更尿不出來。

3.超過6小時速就醫：若膀胱脹痛難耐且完全無尿，請立刻掛急診導尿。

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