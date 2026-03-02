熬夜、久坐傷身 立春養肝+運動保健康

▲太衝穴。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲攢竹穴。（照片提供／邱伯恩）

天氣冷，大多數人都窩在家裡不出門，有人乾脆找幾個牌友來打麻將，熬夜、久坐不動、吃吃喝喝，結果老骨頭腰酸背痛，還血壓飆升，不得不來求診治療。

▲委中穴。（照片提供／邱伯恩）

長時間維持同一姿勢，不管是打麻將、玩牌，還是久坐看電視，容易讓頸椎與腰椎壓力增加，而使局部肌肉持續緊繃，並且久盯麻將牌上的小字，或是電視螢幕上強刺激的光源，容易降低眨眼頻率，加速淚膜蒸發，使眼睛乾澀。

對於中老年族群，血壓容易隨著情緒起伏而波動，久坐不動會影響血液循環，增加高血壓風險，因為肌肉活動減少導致血液流速變慢、脂肪堆積，心血管疾病風險也提高。同時，久坐也容易造成血液積聚在下肢，引起靜脈回流不佳，突然站起時可能導致姿勢性低血壓（頭暈、目眩）。

從立春開始，陽氣逐漸增強，在這個時間點需要適度的滋養肝臟。傳統醫學的肝是包含整體功能系統，除了與解剖學上的肝臟相關聯外，還涵蓋了情緒、神經、內分泌及部分消化系統的功能。

多吃深綠色蔬菜促進肝氣循環

養肝則是在早春最重要的，透過早睡早起，不要熬夜，特別在晚上11點至凌晨3點，是膽經與肝經運行的時間，充足睡眠能讓肝血回流修復；並且配合情緒調節，保持心情愉悅、避免生氣或過度壓力，有助於預防肝氣鬱結。

建議要多食用深綠色食物，如菠菜、青花菜、芹菜、韭菜等，能促進肝氣循環與排毒。飲食之外，也可以穴位按摩幫助改善常見症狀：

按摩穴位改善血液循環

●太衝穴：腳背大拇趾與第2趾縫間，往後約三橫指處，按壓能平肝息風、疏肝理氣，幫助穩定情緒與血壓。

●委中穴：膝蓋後方膕橫紋的中點，傳統醫學有云「腰背委中求」，久坐造成的下背痛，按壓此穴能疏通經絡，促進下肢血液循環。

●攢竹穴：眉頭凹陷處，針對長時間盯牌或螢幕導致的眼睛疲勞，有明目醒腦的作用。

提醒民眾，冷天除了要注意保暖外，白天有陽光，出門動一動，老是縮著身子不動會影響血液循環。在此冬去春來的養肝季節，除注重飲食之外，穴位按摩也有穩定情緒與血壓、促進下肢血液循環的作用。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師 ）

