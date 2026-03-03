健康網》別只吃核桃！ 研究曝這堅果更護心 助降膽固醇、血脂

想改善膽固醇與血脂，許多人會選擇核桃等堅果補好油。不過，食農專家韋恩表示，研究指出，若於日常飲食中規律攝取胡桃，可改善血脂、膽固醇，促進心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想改善膽固醇與血脂，許多人會選擇核桃等堅果補好油。不過，食農專家韋恩表示，1項刊登於《Nutrients》的研究指出，若於日常飲食中規律攝取胡桃，可能有助於改善血脂、膽固醇及血管功能，進而促進心血管健康。但也提醒若以胡桃替代其他脂肪來源需留意攝取份量，以免額外增加總熱量。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文說明，胡桃（Pecan）又稱美洲核桃，是原產於美洲的一種堅果，富含不飽和脂肪酸、礦物質、膳食纖維，以及多樣植化素，包括多酚、維生素E與植物固醇。國外研究團隊以隨機對照試驗（RCT）方式進行，讓受試者在日常飲食中加入一定份量的胡桃，結果發現，其對心血管風險因子有以下3大影響。

降膽固醇

研究結果顯示，規律攝取胡桃與總膽固醇（Total Cholesterol）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）下降相關。這類變化被認為與胡桃富含的多元不飽和脂肪酸，特別是α-次亞麻油酸（ALA）有關。

血管功能指標改善

部分研究指出，胡桃攝取與血管內皮功能改善相關。血管內皮功能是評估心血管健康的重要指標，也與動脈硬化風險密切相關。

抗氧化與抗發炎潛力

胡桃含有多酚與抗氧化物質，可能有助於降低氧化壓力與慢性發炎反應；而慢性低度發炎也被視為動脈粥樣硬化與代謝疾病的重要機轉之一。

韋恩並提及，研究者強調，建議將胡桃作為健康飲食型態的一部分，如地中海飲食中，堅果類即是重要元素之一。此外，將胡桃取代部分飽和脂肪來源，如加工肉品或高脂乳製品，也可能對整體心血管風險管理有更多好處。

韋恩提醒，值得注意的是，多數研究強調的是「等熱量替代」的概念，也就是在總熱量不變的前提下，以胡桃取代其他脂肪來源，而不是額外增加熱量攝取。

