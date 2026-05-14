馬偕遭爆25億高價購地 院方回應：經多家鑑價、合法合規

馬偕爆砸25億購地，院方表示，為拓展醫療空間、程序合法合規。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕馬偕紀念醫院遭媒體爆料，去（2025）年以總價二十五億元購入台北市中山北路三段兩筆土地及地上物，換算每坪約765萬元，遭內部人士質疑高於市場鑑價區間，並憂心在護理人力吃緊情況下仍持續擴張。對此，馬偕今天發出聲明強調，購地案均依醫院不動產採購辦法辦理，經多家鑑價公司評估及議價流程後，由董事會全體合議定案，「合乎法規與市場機制」。

根據周刊報導，馬偕董事會於去年二月拍板購入中山北路三段三十三號、三十七號土地及地上物，土地面積約331坪，院方原規劃未來將部分醫美中心、生殖醫學中心等自費門診單位遷至新址，以緩解現有院區空間不足問題。

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不過，爆料人士指出，該地段受飛航限高影響，容積使用率難完全發揮，不動產業者估算單坪價格約670萬元至710萬元，質疑院方成交價偏高，換算總價恐高出超過二億元；另有院內人士質疑，在政府推動「三班護病比」政策下，醫護人力本已不足，若再擴張院區，未來恐面臨缺乏足夠醫護人員進駐問題。

對此，馬偕紀念醫院聲明表示，因現有院區空間發展有限，為提供民眾更多元醫療服務與更舒適就醫環境，董事會於2025年2月決議在台北總院鄰近地區購置土地，目前仍由醫院進行整體規劃中。

院方並強調，病房整修工程與購地案均經董事會全體合議，招標及採購程序皆合法合規，院方也依契約內容執行與監督施工品質。

針對外界關注護理人力問題，馬偕表示，近年已逐步提高護理人員薪資，持續打造友善職場及提供員工福利，希望以優質醫療團隊提供病患照護；院方也表示，「不接受任何不實打擊與言論」，若影響醫院聲譽與民眾信賴，將依法捍衛權益。

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