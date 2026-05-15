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南科奇美醫院工程挖出史前遺留 搶救發掘估8月前完成

2026/05/15 12:52

南科奇美醫院新建工程挖出史前灰坑長約3公尺。（台南市政府提供）

南科奇美醫院新建工程挖出史前灰坑長約3公尺。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南科奇美醫院新建工程近期發現史前文化遺留進而停工。議員李文俊今（15）針對工程復工及相關進度於議會提出關切。文資處回覆指出，未涉及搶救發掘區域，已可於監看人員監督下同步施工，以降低對整體工進影響。

台南有近300處考古遺址，文史底蘊深厚，各類工程開發過程發現考古遺址機率相對較高。對許多開發單位而言，最擔心的莫過於施工期間若挖掘出疑似遺址，須依《文化資產保存法》第57條規定停工，進而影響工期、貸款與整體工程進度。

承載提升南科地區醫療量能重要使命的南科奇美醫院新建工程，今年3月25日於地下室開挖過程中發現史前文化遺留與灰坑出露，依法通報主管機關；經評估，出露之史前文化層長達約3公尺，且有向未開挖區域延伸之情形，具相當研究價值。

李文俊指出，南科奇美醫院興建對在地及周遭市民來說都相當期待，過程開挖到文物，根據經驗至少要1年以上才能復工，強調工程延宕不但影響進度，經費不斷支出，更會造成公帑浪費，希望文化局提出實際計畫作為，督促加速復工的進度。

文資處表示，南科奇美醫院於動工前即主動委託考古專業團隊進行施工監看，開挖過程發現史前文化遺留及灰坑出露後，已依《文化資產保存法》第57條規定處置，並於5月5日進場展開發掘，預計1.5至3個月（預估8月）完成搶救發掘作業。

文資處強調，此次史前文化遺留集中於局部工區，其餘未涉及搶救發掘區域，已可於監看人員監督下同步施工，以降低對整體工進影響，兼顧文化保存與南科醫療建設推動。另，因興建工程挖到遺址的八老爺滯洪池、忠義路拓寬工程已復工。

南科奇美醫院新建工程現場尚未開挖地層斷面，可見史前遺留與灰坑。（台南市政府提供）

南科奇美醫院新建工程現場尚未開挖地層斷面，可見史前遺留與灰坑。（台南市政府提供）

南科奇美醫院新建工程部分出土遺物。（台南市政府提供）

南科奇美醫院新建工程部分出土遺物。（台南市政府提供）

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