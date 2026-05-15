前工務處長陳清志擔任文資委員 巡視吉貝心臟突發不適緊急後送三總澎湖分院

前澎湖縣政府工務處長陳清志，傳出在吉貝突傳主動脈剝離。（圖取自陳清志臉書）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前工務處長陳清志，退休後積極從事慢跑與出海釣魚，一向給予外界健康形象，但昨（14）日傳出陳清志擔任「文資委員」時，搭船前往吉貝查看岸巡營舍後，突然覺得胸痛，趕快去吉貝衞生所檢查後，直接搭白沙交通船轉送三總澎湖分院急診，診斷為主動脈剝離。

昨日澎湖受雷雨帶籠罩，各地都降下豪雨，文資委員鄭明源、陳英俊、陳清志等人，搭船前往吉貝察看岸巡營舍後，陳清志胸痛前往吉貝衞生所檢查，經吉貝消防分隊啟動「菊島守心鍊」醫療系統後，由儀器診斷為主動脈剝離，經系統連線上傳，澎湖縣政府衛生局、醫療院所都全盤掌握狀況，醫療人力都已完成待命，完成到院前準備，分秒與時間賽跑。

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由於第一時間判斷狀況危急，必須緊急後送澎湖本島，剛好白沙之星交通船抵達吉貝港，經過溝通協調，以包船方式，直接將陳清志送回三總澎湖分院搶救，現在加護病房情況穩定，所幸自主發現的早，離島醫護與相關單位處置及時得宜的成功案例！同時此一案例也凸顯衛生局在救護車建立心電圖監測，第一時間由醫師下達給藥指令的前瞻重要性。

由於陳清志人緣極佳，突然聽聞消息，讓許多友人都相當震驚，紛紛表達關心之意。陳清志之子代其在臉書，向關心親友致謝，並說明目前身體已穩定住院觀察中，無法使用手機 出ICU後，再與大家聯繫。

陳清志公職退休，以釣魚與慢跑為興趣。（圖取自陳清志臉書）

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