研究：適當攝取大豆和豆類 或有助降低高血壓風險

研究發現，適當增加大豆和豆類的攝取量可能降低高血壓風險。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國和挪威聯合進行的1項綜述性研究發現，適當增加大豆和豆類的攝取量可能降低高血壓風險，此研究發表在《BMJ營養預防與健康》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，先前的研究已將豆類和大豆製品與較低的心血管疾病風險聯繫起來，但它們在降低高血壓方面的作用尚無定論。為了進一步探究，來自英國倫敦國王學院、溫徹斯特大學健康與福祉學院、挪威奧斯陸新大學的研究團隊回顧截至2025年6月發表的研究，並篩選出12篇前瞻性觀察研究資料的文獻。

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這些研究的參與者來自美國、亞洲和歐洲。其中5項研究在美國進行，5項在包括中國、伊朗、南韓和日本等國家進行，2項分別在法國和英國舉行。9項研究同時納入男性和女性，2項研究僅關注女性，1項研究僅納入男性。

參與者人數從1152人到8萬8475人不等，而報告的高血壓病例數從144例到3萬5375例不等。研究團隊彙總數據後發現，豆類攝取量最高的族群罹患高血壓的風險比攝取量最低的族群低16%。高大豆攝取量與風險降低19%有關。

研究團隊也分析了攝取量如何影響風險。結果顯示，每天攝取約170克豆類可使高血壓風險穩定降低高達30%。對大豆製品而言，每日攝取量為60至80克之間可降低風險28%至29%，超過此攝取量後益處甚微。

研究團隊表示，整體研究結果支持食用豆類和大豆製品與降低高血壓風險之間可能存在因果關係。豆類和大豆富含鉀、鎂和膳食纖維，這些營養素本身就與降低血壓有關。可溶性纖維的發酵可能產生短鏈脂肪酸，有助於血管舒張，而大豆異黃酮可能具有額外的降血壓作用。

研究團隊承認研究存在一些局限性，包括不同研究在豆類種類、攝取量、製備方法、飲食模式等方面的差異。但研究人員強調，鑑於全球高血壓盛行率驚人增長，這項薈萃分析的結果具有重要公共衛生意義。

研究團隊聲稱，還需要更大規模的隊列研究來證實這些發現，但這些發現為向公眾推薦將豆類和豆製品作為健康蛋白質來源納入膳食提供了進一步的證據。

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