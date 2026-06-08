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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冰淇淋、刨冰恐誘發鼻過敏 醫揭健康消暑4大法

2026/06/08 11:36

耳鼻喉科醫師王曜表示，冰品先稍微退冰再食用，並搭配充足水分補充，有助減少鼻黏膜刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜表示，冰品先稍微退冰再食用，並搭配充足水分補充，有助減少鼻黏膜刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人靠吃消暑，但對鼻過敏患者來說，冰品吃下肚後卻可能引發流鼻水等不適症狀。耳鼻喉科醫師王曜指出，過冰食物容易刺激鼻腔黏膜神經反應，誘發過敏症狀。真的想吃冰並非完全禁止，只要掌握冰品稍微退冰、選擇天然配料、定期清潔鼻腔及補充水分等4原則，仍有機會兼顧消暑與呼吸道健康。

王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文分享，夏天到了，氣溫飆升讓人忍不住想來碗刨冰，或是吃幾口冰淇淋。只是對很多鼻過敏的民眾而言，太冰的食物容易誘發鼻黏膜的神經反應，吃完就開始狂流鼻涕。

事實上，想吃冰並非完全不行，王曜歸納了4大方法，教民眾健康消暑，減少對呼吸道刺激：

●讓冰品「退火」一下

剛從冷凍庫拿出的冰品溫度極低，建議民眾吃之前先稍微放一下，讓它稍微融化、溫度回升，這樣可減少低溫對鼻腔黏膜的直接刺激，降低神經敏感反應的機率。

●選天然、選原形

選擇配料時，水果等天然成分會比人工色素或添加物較多的配料更溫和。選擇無添加或少添加的冰品，能減少對鼻部黏膜可能的化學刺激，負擔更小。

●勤做鼻腔「大掃除」

良好的鼻部衛生是對抗過敏的基本功。定期使用生理食鹽水清洗鼻腔，可帶走過敏原、塵埃與細菌。維持黏膜濕潤與清潔，自然能提升呼吸道的防護力。

●水分補給不可少

除了吃冰，更要記得多喝水，足夠的水分能保持鼻腔黏膜濕潤，避免因為頻繁進出冷氣房的乾燥環境，讓呼吸道變得更加敏感。

王曜總結，鼻過敏患者並非完全不能吃冰，重點在於降低低溫與刺激物對鼻黏膜的影響。透過正確飲食選擇與日常保養習慣，仍能在炎炎夏日享受冰品，同時減少過敏症狀發作機會。

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