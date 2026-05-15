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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心臟無力非絕症 醫：及早診斷、規律治療有效控制心衰竭

2026/05/15 18:47

台南柳營奇美醫院心臟血管內科醫師翁郁傑說明心衰竭的症狀，民眾應及早就醫診斷。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院心臟血管內科醫師翁郁傑說明心衰竭的症狀，民眾應及早就醫診斷。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕「心衰竭」俗稱心臟無力，是指心臟功能受損，無法有效輸送血液供身體器官代謝需求，產生呼吸困難、氣喘、運動耐力變差、疲倦及全身或四肢水腫等症狀，高齡長者更需要提高警覺。台南柳營奇美醫院心臟血管內科醫師翁郁傑指出，心臟無力不是老化，心衰竭並非無法逆轉的絕症，而是一種可透過早期診斷長期管理就能有效控制的慢性疾病，避免惡化。

翁郁傑表示，心衰竭常見病因包括高血壓、冠狀動脈疾病（如心肌梗塞後）、心臟瓣膜疾病及各類心肌病變、心律不整、糖尿病、內分泌異常、自體免疫疾病等，心衰竭初期症狀常不明顯，患者僅感覺體力變差，容易延誤就醫。民眾如出現活動時容易喘，甚至夜間平躺時也會喘，或伴隨下肢水腫、腹部脹大、體重短期內快速增加（如數日內增加2公斤以上）、容易疲倦、運動耐受度下降，以及心悸或心跳不規則等情形，則可能已進入心衰竭階段，應儘早就醫評估。

翁郁傑說，急性期心衰竭的致病病因有些需要手術像心導管介入治療，心衰竭屬於慢性進行性疾病，只要遵從醫囑規律用藥治療與定期回診追蹤，可有效延緩病程和改善生活品質，否則容易造成反覆住院甚至猝死。

翁郁傑指出，心衰竭患者日常可從3項步驟自我監測，可顯著降低急性惡化與住院機率。每日固定時間量體重，若短時間內快速增加，可能代表體液滯留、觀察呼吸與活動能力變化、留意下肢或腹部是否水腫。心衰竭並非生命終點，而是需要長期管理的慢性疾病，民眾應重視早期症狀及早就醫，積極配合治療，守護心臟健康。

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