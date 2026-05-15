嘉大與陽明交大簽署MOU 打造中醫藥「一條龍」生態系

嘉大校長林翰謙（右二）與陽明交大校長林奇宏（左二）簽署學術交流與合作協議書。（嘉大提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為響應政府打造「中草藥科技島」，嘉義大學攜手陽明交通大學推動中草藥升級，前天（14）正式簽署學術交流與合作協議書（MOU）。此次深度結盟，雙方將整合嘉大深厚的「藥用植物栽培與食農創新」量能，與陽明交大頂尖的「智慧醫療與臨床實證」優勢，共同構建從種源保護、智慧種植到臨床應用的中醫藥完整價值鏈。

雙方由嘉大校長林翰謙與陽明交大校長林奇宏簽署學術交流與合作協議書，並舉行合作交流會議，深入研商未來合作方向，會中，多位學者亦分享中醫藥跨域研究成果，例如嘉大微藥系教授劉怡文分享中草藥與針灸對膀胱癌微環境之影響與抗癌治療可行性。

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兩校跨校研發團隊也在國際舞台展現亮眼成果。由陽明交大教授陳文亮與嘉大生化科技學系教授陳政男、體健系副教授林明儒共同領軍，於「2026第40屆日本創新天才國際發明展」勇奪6面金牌與2項特別獎，成功開發高純度中草藥類外泌體奈米囊泡，應用涵蓋長照皮膚照護、醫美術後保養及寵物皮膚修復，為深化合作奠定堅實基礎。

兩校表示，此次合作協議，以中醫藥「一條龍」發展為核心方向，作為雙方未來合作的重要藍圖，期望結合雙方專長，建構涵蓋產學研究與臨床應用的完整中醫藥生態系。該藍圖以「從源頭到醫療應用」為核心，串聯中草藥產業鏈各環節，打造具科學化與標準化的發展模式。

雙方期盼透過此項協議，深化師資與學術資源共享，培育出「懂種植、懂藥理、懂臨床」的跨域領軍人才，推動中醫藥產業的精準健康與高值化發展，提升台灣在國際天然保健市場的競爭力，共同朝打造國家級中醫藥研究與應用體系邁進。

嘉大微藥系教授劉怡文分享中草藥與針灸對膀胱癌微環境之影響與抗癌治療可行性。（嘉大提供）

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