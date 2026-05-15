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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芝麻葉能護骨又穩血糖 營養師揭5好處：這樣吃吸收率更高

2026/05/15 08:21

芝麻葉帶有苦味與嗆辣口感，營養師林俐岑指出，富含維生素K、葉酸、硝酸鹽等營養素，有助護骨、調節血壓與抗氧化，但服用抗凝血藥者不宜突然大量食用。（圖取自freepik）

芝麻葉帶有苦味與嗆辣口感，營養師林俐岑指出，富含維生素K、葉酸、硝酸鹽等營養素，有助護骨、調節血壓與抗氧化，但服用抗凝血藥者不宜突然大量食用。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕芝麻葉不只苦還帶著嗆辣的口感，營養師林俐岑指出，它被視為極具功能的營養蔬菜。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，芝麻葉是一種帶有獨特辛香味與芝麻香氣的「十字花科蔬菜」，核心營養成分：

●維生素K：
關鍵的凝血因子，並能促進骨骼鈣化。

●維生素A（β-胡蘿蔔素）：
維護視力健康，強化黏膜免疫功能。

●葉酸：
參與細胞分裂與紅血球形成，對心血管與神經健康至關重要。

●硫代葡萄糖苷：
十字花科蔬菜特有的抗癌成分，代謝後產生的異硫氰酸酯具強大抗氧化力。

●硝酸鹽：
輔助血管擴張，調節血壓並提升運動表現。

林俐岑表示，對人體也有5大健康好處，但是它很容易受到高溫破壞，最好是生食或者輕度過水，炒一下就好；另外，搭配「橄欖油、酪梨油或堅果一起食用，可提高吸收率。但要小心，正在服用抗凝血藥物的人，需維持穩定的攝取量，不宜突然大量食用，以免影響藥效。

1.強健骨骼與預防骨質疏鬆：
芝麻葉含有極高含量的「維生素K（每100克即可提供每日建議攝取量的一半以上）」。維生素K能輔助鈣質沉積在骨骼中，協同鈣、維生素D一起維持骨密度，預防骨折。

2.血管保護與調節血壓：
它富含天然「硝酸鹽」，進入體內後會轉化為一氧化氮，有助於放鬆血管平滑肌、降低血壓。此外，其高鉀、低鈉的特性也對心臟健康非常友善。

3.強大的抗氧化與抗炎效果：
芝麻葉作為十字花科蔬菜的一員，含有「芥子油苷」及其代謝產物。研究顯示，這些成分能中和體內的自由基，減少發炎反應，對於預防某些癌症（如乳癌、大腸癌等）具有正面意義。

4.️輔助血糖管理：
芝麻葉屬於低升糖指數的食物，且含有微量元素的抗氧化複合物。對於代謝症候群或需穩定血糖的族群來說，它是極佳的蔬菜來源，有助於提升胰島素敏感性。

5.較低的草酸含量：
與菠菜或甜菜根相比，芝麻葉的「草酸含量非常低」。它不會像高草酸蔬菜那樣顯著干擾鈣質吸收，對於有腎結石病史但仍想攝取綠葉蔬菜的人來說，是更安全的選擇。

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