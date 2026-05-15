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血便當痔瘡、自行抹藥膏 7旬翁拖1年釀第3期乙狀結腸癌
〔記者翁聿煌／新北報導〕70歲簡先生長期出現軟便帶血，本以為只是痔瘡而自行塗抹藥膏，未進一步檢查，一年多後因攝護腺問題就醫，經肛門指診與大腸鏡檢查，最終確診為第三期乙狀結腸癌。
新北市立土城醫院副院長暨胃腸肝膽科醫師蘇銘堯教授指出，根據國健署統計，大腸癌自2007年起已連續多年位居國人癌症發生人數之首，死亡率亦長期名列前段，好發於50歲以上，平均每6分鐘就有1人被診斷為癌症，約每12.8分鐘即有1人死亡;大腸癌早期症狀常不明顯，包括輕微血便、排便習慣改變或腹部不適，容易被誤以為痔瘡或腸炎，因此被稱為「最熟悉的陌生殺手」。
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蘇銘堯指出，大腸癌並非突發疾病，而是從正常黏膜逐步演變為息肉，再進展為癌症的漸進式病變，右側大腸管徑較大，即使腫瘤存在也不易阻塞，常僅表現為腹痛、貧血或體重減輕；左側管徑較窄，則可能出現便秘、腹脹、血便及大便習慣改變。早期大腸癌五年存活率可高達9成以上，多數可透過內視鏡切除達到根治；若進展至第四期，五年存活率降至3成以下，治療多以延長壽命及緩解症狀為主，難以根治。
國健署提供45～74歲民眾及40～44歲有家族史者，每兩年一次免疫法糞便潛血檢查，定期篩檢可降低約40％大腸癌死亡率，檢查方便、無侵入性，是踏出篩檢的第一步，然而仍有約3成可能出現偽陰性，若糞便潛血檢查呈現陽性，應於8週內完成大腸鏡檢查。
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