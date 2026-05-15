緬甸直腸癌男跨海尋醫 北醫附醫助消除腫瘤

魏柏立率領團隊整合基因檢測、全程術前治療與精準手術，協助跨國病人成功抗癌。（北醫附醫提供）

〔記者林志怡／台北報導〕來自緬甸的王先生30多歲時罹患直腸癌第三期，因缺乏充分的醫療資訊，一度陷入迷惘與焦慮，後來在北醫附醫國際醫療中心安排下赴台求醫，經基因檢測、全程術前治療（TNT）與機械手臂手術，成功在半年內完全消除腫瘤，達成「治癒與功能保留」的雙重目標。

王先生回憶，他最開始發現排便帶血，有時甚至血便交雜，後來隨著時間拉長，出血顏色由鮮紅轉為暗黑，並伴隨異味，才驚覺身體發出警訊，就醫後確診直腸癌第三期，但因缺乏相關醫療資訊，他感到非常沮喪、焦慮，後來在北醫附醫國際醫療中心安排下，經視訊門診諮詢後來台治療。

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北醫附醫大腸直腸外科主治醫師魏柏立指出，王先生為第三期直腸癌合併多顆淋巴結轉移個案，屬於局部晚期直腸癌，且腫瘤大小超過4公分，來台治療時，醫療團隊運用基因檢測（MMR）掌握腫瘤特性，搭配國際最新治療主流的TNT，結合機械手臂手術，量身規劃最適切的治療方案。

魏柏立表示，TNT將全身性化療提前整合於術前進行，有助於縮小腫瘤、降低遠端轉移風險，增加手術成功率，為中晚期直腸癌病人帶來更佳預後，這也是全球醫界目前針對二至三期腸癌的主流治療趨勢，王先生經治療與手術後，術後病理報告已未見殘存的癌細胞，淋巴結清除後化驗也沒有轉移。

此外，魏柏立說，因王先生接受高解析3D視野與精細操作的機械手臂手術，成功保持神經與肛門功能，術後排便功能穩定，並未出現頻繁如廁等低前位切除症候群（LARS），達到「治癒與功能保留」的雙重目標。

魏柏立提醒，近年來除了年輕族群直腸癌發生率逐漸上升，建議患者注意完整基因檢測、個人化治療策略，以及家族風險評估與追蹤，尤其MMR已是癌症確診病患的常規檢查，若發現檢測結果若為胚系突變者，顯示具有遺傳性癌症風險，除了患者本身應規劃長期追蹤外，病患家屬也需接受相關基因檢測。

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