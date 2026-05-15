清除C肝不等於沒事！糖尿病、脂肪肝成肝癌隱形殺手

台大研究發現，C肝患者即使治癒，若合併脂肪肝仍有較高肝癌風險。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣雖已達到WHO「C肝消除金級標準」，但台大醫院最新研究發現，C型肝炎患者即使透過藥物成功清除病毒，若仍合併代謝失能相關脂肪肝病（MASLD），長期肝癌風險仍會增加，風險較無脂肪肝者高出約2倍；若再合併重度脂肪肝、糖尿病或糖尿病前期，肝癌風險甚至可能再增加約2倍。

新竹台大分院醫師張鈺屏指出，目前直接抗病毒藥物（DAA）治癒率已超過95%，患者透過短期口服藥物即可清除病毒，整體肝癌風險約可下降80%。但病毒感染期間，肝臟與身體代謝已經產生長期改變，因此治癒不等於風險歸零。

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她表示，MASLD指的是有脂肪肝，且合併過重、血壓異常、高血糖、高血脂等代謝問題。一般民眾脂肪肝盛行率約30%至40%，但C肝患者高達一半以上都有脂肪肝問題。

研究也發現，C肝病毒容易造成胰島素阻抗，進一步導致脂肪堆積、慢性發炎、肝纖維化，最後演變成肝癌。即使病毒清除後，脂肪肝比例雖會下降約10%，但仍有不少患者持續存在代謝異常。

張鈺屏指出，研究顯示，患者經抗病毒藥物治療前，脂肪肝比例約45%，治療後仍有約36%，等於仍有三分之一病人存在潛在風險。

她建議，高風險族群應每半年至1年定期做肝臟超音波追蹤，同時控制血糖、血壓與血脂。

台大醫院內科部消化系主任劉俊人表示，脂肪肝改善關鍵仍在生活型態調整，包括控制熱量攝取、每週至少運動3次且每週150分鐘以上，以及減重達原本體重5%以上。若已有明顯肝纖維化，目前國內也已有相關藥物可協助治療。

張鈺屏提醒，重度脂肪肝患者的肝癌風險高於輕度脂肪肝，而血糖異常更是C肝治癒後最重要的代謝危險因子，所以曾罹患C肝、BMI超過23、有三高、糖尿病，或超音波檢查發現脂肪肝的民眾，即使病毒已成功清除，也不能輕忽後續追蹤。

她建議，應持續定期檢查肝功能與脂肪肝狀況，並透過控制血糖、調整飲食、規律運動與體重管理等方式改善代謝異常，以降低未來肝癌發生風險。

台大醫院副院長高嘉宏指出，未來肝病照護不再只是「看肝」，還必須整合心血管、腎臟與代謝症候群等問題，朝向全人照護發展，才能真正降低國人慢性病風險。

台大醫院內科部醫師楊宏志也透露，台大肝炎研究中心正規劃成立「全人照護中心」，希望透過跨科整合模式，提供病人更完整的肝臟與代謝疾病照護。

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