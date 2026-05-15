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公費篩檢救命！苗栗51歲男無症狀 揪出罹患大腸癌第2期
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名51歲男性，身體狀況良好，也沒有排便習慣改變、體重減輕等大腸癌典型徵兆，他日前參加公費糞便潛血檢查呈現陽性，進一步就醫檢查後竟罹患大腸癌第二期。大千綜合醫院表示，大腸癌長年居國人癌症發生率前茅，且早期病發時往往無警訊，建議民眾定期篩檢。
大千綜合醫院大腸直腸外科主治醫師陳柏仲表示，該名病人在接受大腸鏡檢查後，於乙狀結腸發現一顆約3公分的腫瘤，確診為大腸腺癌第二期。醫療團隊隨即安排腹腔鏡乙狀結腸切除手術，利用微創技術傷口小、復原快的優點，精準切除病灶。
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特別的是，陳柏仲在術中發現病人的闌尾異常腫脹且內含多顆糞石，考量到病人術後需專注於癌症復原，為避免未來發生急性闌尾炎增加醫療風險與負擔，醫療團隊也併行闌尾切除。所幸病理檢驗證實闌尾僅為良性發炎，但也順勢拆除了體內的一枚「定時炸彈」，目前恢復狀況良好。
陳柏仲指出，這個案例充分說明了大腸癌早期無感的特性，若非透過篩檢及早發現，該腫瘤恐在體內持續惡化至晚期才會出現症狀。大腸癌若能在第一、二期早期發現，五年存活率通常可達80%以上。而糞便潛血檢查是目前最簡便且有效的初步篩檢工具。
陳柏仲指出，大腸癌雖盛行，卻也是最能透過生活習慣調整與定期追蹤來預防的癌症。建議定期篩檢，45歲以上民眾應每兩年接受一次公費糞便潛血檢查；高風險族群或有家族史者，應提早至40歲進行大腸鏡檢查。
另外，維持高纖飲食，減少紅肉與加工食品攝取；養成規律運動、戒除菸酒。及留意血便、排便習慣改變、貧血或不明原因體重減輕，一旦出現異狀應立即就醫。
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