健康網》包子、饅頭 別當點心吃！早餐搭錯 控糖、減重卡關

營養師曾建銘強調，包子、饅頭不是壞食物，錯的是把它當點心隨便吃，搭配錯誤食物，導致血糖飆升、減重卡關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕包子、饅頭是常見的早餐選擇，不僅方便、便宜，也有飽足感。不過，營養師曾建銘提醒，若是糖尿病、減重族群，或本身血糖容易偏高，吃包子、饅頭時須特別注意，關鍵不是完全不能吃，而是要把它們當作主食，掌握份量、口味與搭配方式，以免影響血糖控制與減重成效。

曾建銘於臉書粉專發文表示，饅頭主要是麵粉做的，基本上就是澱粉；包子雖然有餡料，但外皮一樣是澱粉，內餡還可能藏著油脂、糖和鈉。因此，早餐如果吃一個大饅頭，再配甜豆漿、米漿或奶茶，不僅血糖很容易上升，也可能讓減重卡關。

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曾建銘說，若要把包子、饅頭納入早餐，可優先選擇原味小饅頭、全麥饅頭、雜糧饅頭、高麗菜包、香菇蔬菜包、雞肉包或瘦肉包；較不建議常吃黑糖饅頭、奶酥饅頭、芝麻包、花生包、奶皇包、紅豆包，以及肥肉比例較高的肉包。

包子、饅頭早餐這樣吃

曾建銘建議，糖尿病與減重族群吃包子、饅頭時，可掌握以下3個原則：

●選小不選大：市售大饅頭、大肉包的醣量與熱量都不低，不一定要一次吃完，可依個人狀況調整份量。

●鹹的通常比甜的穩：甜餡包子常常含有糖與油脂，比較像甜點，不適合天天當早餐。

●一定要搭蛋白質：早餐可搭配無糖豆漿、茶葉蛋、水煮蛋或低脂鮮奶，增加飽足感，也有助穩定血糖。

包子、饅頭早餐搭配4菜單

曾建銘並分享，早餐可以這樣搭：1.小饅頭＋無糖豆漿＋茶葉蛋；2.蔬菜包＋無糖豆漿；3.半顆大饅頭＋雞蛋＋青菜；4.雞肉包＋無糖茶或黑咖啡。

曾建銘強調，包子、饅頭不是壞食物，錯的是把它當點心隨便吃，或再搭配含糖飲料。其實只要吃對份量、選對口味，並搭對蛋白質，糖尿病與減重族群一樣可以把包子、饅頭納入早餐選項。

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