可降低發炎相關指標 研究：特殊飲品或有助緩解發炎

研究發現，富含植物化合物的番茄豆漿能改變3種肥胖成年人體內與發炎相關的指標。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，富含植物化合物的番茄豆漿能改變3種肥胖成年人體內與發炎相關的指標。此研究發表在《分子營養與食品研究》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，先前研究表明，番茄紅素和大豆異黃酮具有抗氧化和抗發炎作用。美國俄亥俄州立大學的研究團隊幾年前發現，富含番茄製品或大豆的飲食與攝護腺癌風險降低有關後研發出番茄豆漿，此飲料採用該大學研發種植的高番茄紅素番茄品種製成，並添加了大豆異黃酮萃取物。

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研究團隊在這項新研究中發現，增加番茄豆漿攝取量與部分攝護腺癌患者的攝護腺特異性抗原（PSA）水平降低相關。研究納入12名肥胖但整體健康成年人，他們4週每天飲用2罐177毫升的番茄豆漿。經過一段洗脫期後，參與者又飲用了4週的低類胡蘿蔔素對照番茄汁。

研究團隊在每次為期4週的干預前後採集血液樣本，以測量細胞激素（免疫系統產生的發炎蛋白）的水平。只有在參與者飲用番茄豆漿後，才觀察到細胞激素水平顯著降低。白細胞介素IL-5、IL-12p70以及粒細胞-巨噬細胞集落刺激因子（GM-CSF）都下降，而腫瘤壞死因子α（TNF-α）也呈下降趨勢，但下降幅度不足以達到統計學意義。

研究團隊也檢測了每次試驗前後採集的尿液樣本，以確定代謝物的變化。結果顯示番茄豆漿和對照番茄汁都導致代謝物譜出現一些重疊的變化，代表某些效應與番茄有關，而與番茄紅素含量無關。但在飲用番茄豆漿的參與者中，大豆異黃酮代謝物的變化尤其顯著。研究團隊推測，這可能意味著番茄豆漿干預要素不僅限於番茄紅素和異黃酮。

另外研究人員也在動物實驗中觀察到，番茄豆漿能減輕發炎並降低慢性胰臟炎的嚴重程度。

雖然仍需更多研究，但這些結果進一步支持飲食干預會影響人體生理過程的觀點。研究團隊表示，番茄豆漿可以作為一種功能性食品幫助減少慢性發炎，而慢性發炎是許多慢性疾病的關鍵因素。

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