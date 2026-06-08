AI預測急性腎損傷 助攻加護病房黃金24小時

透過人工智慧協助醫師快速判斷，面對極高風險者，腎臟科醫師可提供客製化治療，避免患者走向急性腎損傷，甚至洗腎；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔中央社〕台灣長期為全球腎臟病高盛行率國家之一，隨著人工智慧浪潮，AI預測急性腎損傷輔助軟體成趨勢，拚預測加護病房患者24小時後發生風險機率，對高風險者及早介入治療，避免洗腎。

慢性腎臟病與急性腎損傷（AKI）照護，是台灣健保體系的重要政策方向，根據衛福部健保署資料，洗腎等腎臟疾病相關醫療支出長年位居台灣健保年度給付項目第一名，反映腎臟照護對整體醫療體系的重要性與長期醫療負擔。

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健保署近年持續推動腎臟病前期照護計畫、急性腎損傷照護管理與數位醫療應用等相關政策，慧德科技總經理李慧鈴表示，人工智慧急性腎損傷預測輔助軟體，成為今年獲選台灣50優良SMART應用程式競賽重要代表項目之一。

李慧鈴說，急性腎損傷難及早知道，這款急性腎損傷預測輔助軟體是應用於加護病房場域的AI醫療軟體，提供臨床數據分析與決策支援，適用於加護病房年齡滿20歲的患者，藉由機器學習演算法，提供醫事人員未來24小時後，病人發生急性腎損傷風險機率值。

李慧鈴表示，透過人工智慧協助醫師快速判斷，面對極高風險者，腎臟科醫師可提供客製化治療，避免患者走向急性腎損傷，甚至洗腎。系統ROC曲線下面積（AUROC）為0.86，模型具備極佳辨識能力，已取得食藥署第2級醫療器材許可證，部分醫學中心已引進，提升患者醫療品質。

SMART on FHIR已成國際次世代智慧醫療重要標準架構，衛福部主辦第1屆台灣50優良SMART應用程式競賽，自115件作品中遴選出50件具代表性創新應用，其中人工智慧急性腎損傷預測輔助軟體獲選，成為台灣推動智慧醫療標準化與臨床AI應用的重要代表之一。

衛福部資訊處長李建璋曾透過新聞稿指出，在SMART on FHIR標準架構下，未來醫療應用程式可如同智慧型手機下載App，在不同醫療資訊系統中實現「即插即用」，不僅降低導入門檻，也讓優質應用能快速擴散至各級醫療機構，進一步減少重複檢查、提升診療效率。

這次台灣50徵案獲獎名單，還有三軍總醫院附設民眾診療服務處人工智慧胸部X光異常篩檢、林口長庚醫院心導管術後出血評估工具、國立台灣大學醫學院附設醫院AI影像判讀結果整合平台、中山醫學大學附設醫院智能輔助急診非外傷患者收治住院重症風險預測系統。

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