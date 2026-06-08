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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

夏季「3細菌」最活躍 掌握「5要2不原則」防食物中毒

2026/06/08 13:49

隨著氣溫升高及端午節聚餐增加，食品中毒風險也跟著上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

隨著氣溫升高及端午節聚餐增加，食品中毒風險也跟著上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著氣溫升高及端午節聚餐增加，食品中毒風險也跟著上升。食藥署指出，夏季常見病原包括沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌。專家提醒，民眾應選用新鮮食材，生熟食分開處理，蛋類及肉品徹底煮熟，並避免飲用山泉水或食用來源不明動植物，守護自己與家人的飲食安全。

食品組組長許朝凱指出，食品安全管理的核心在於科學決策與風險管理。透過長期蒐集食品中毒通報及監測資料，能掌握不同病原在各季節的流行趨勢，進一步提供預警與防範建議，降低食品中毒事件發生。

食品組簡任視察林蘭砡表示，根據統計分析，每年11月至隔年4月為諾羅病毒好發季節；3月至8月則是沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌引發食品中毒的高峰期；8月至10月則需特別留意腸炎弧菌等細菌性食品中毒風險。

食藥署提醒，夏季是食品中毒高風險季節，民眾應注意飲食衛生。（食藥署提供）

食藥署提醒，夏季是食品中毒高風險季節，民眾應注意飲食衛生。（食藥署提供）

隨著端午節到來及氣溫升高，林蘭砡提醒，生蛋、禽肉等食品是沙門氏桿菌常見來源，民眾採買時應注意食材新鮮度，並確實冷藏保存與充分加熱。料理過程中，建議優先選擇殺菌液蛋或洗選蛋，降低病菌污染風險，同時避免生熟食交叉污染。

許朝凱表示，食藥署持續製作食品中毒預防衛教教材，除中文版本外，也提供英語等6種外語教材，協助餐飲從業人員及民眾提升食品安全知識，落實正確的食品處理觀念。

落實「五要二不」原則，可有效降低食品中毒機率。（食藥署提供）

落實「五要二不」原則，可有效降低食品中毒機率。（食藥署提供）

每年6月7日為世界食品安全日（World Food Safety Day），今年主題為「從負擔到解方—安全食品無所不在」。食藥署表示，面對食源性疾病威脅，政府透過食品中毒監測與科學數據分析掌握風險，並轉化為具體防治措施，攜手產業與民眾共同守護食安。

為響應今年主題，食藥署也邀請餐飲界共同宣導預防食品中毒的「五要二不」原則。中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹表示，「五要」包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度；「二不」則是不飲用山泉水、不食用來源不明的動植物。

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