X光機墜落彰基放射師捨身護病人自己還受傷 獲10萬元禮券

彰基影像醫學部謝姓放射師，在意外發生瞬間奮不顧身保護病患，勇氣令人敬佩。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院影像檢查室日前發生1名病患在接受胸部X光檢查時，1台64公斤重的X光管球組件掉落事件。影像醫學部謝姓醫事放射師沒有選擇退後避難，反而為了保護病患奮不顧身將掉落的管球組件往外拉離病患，控制住X光管球組件掉落在病床護欄，沒有直接砸到病人釀成傷害，她自己手臂還拉傷，彰基總院長陳穆寬今天（14日）公開表揚並致贈10萬元百貨公司禮券給謝姓放射師，以表彰其守護病患的作為。

病患在彰基胸腔外科照顧下，常規的肺部手術極為成功且術後恢復良好，在10日早上、術後不到72小時即順利出院。彰基指出，患者在接受常規肺部重大手術不到3天即順利平安出院，最大的功臣除了胸腔外科團隊精湛的技術，影像醫學部謝姓放射師亦扮演重要的角色。她在意外事故發生當下奮不顧身地將掉落的管球組件往外拉離病患，控制住X光管球組件掉落在病床護欄，沒有直接砸到病人釀成傷害，她自己為了保護病人導致左手手臂嚴重拉傷，幸好經過治療已經改善。

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總院長陳穆寬今天在全院週會禮拜公開表揚謝姓放射師，影像醫學部的醫師、放射師同仁也同感驕傲，並且獻上鮮花和禮物，並祝她早日康復。

院方表示，此台國外進口的微電腦高頻式診斷攝影X光機使用才5年多，且在今（2026）年3月12日原廠才剛維修完畢，院方已要求廠商提供完整的調查報告。

彰基總院長陳穆寬（左）頒發10萬元禮券，表彰謝姓放射師（右）捨身護人的英勇表現。（彰基提供）

彰基影像醫學部同仁獻上鮮花，共同分享這份榮耀，並祝福謝姓放射師（右3）早日康復。（彰基提供）

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