健康網》温嵐驚傳住院 發燒別當小事！醫警示敗血性休克：9症狀不能拖

曾有病患發燒就醫，竟發現是流感重症合併肺炎引發的敗血性休克。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕金曲獎歌后温嵐因敗血性休克進加護病房醫治，消息一出引關注。胸腔暨重症科醫師黃軒也分享過去的案例：1名45歲女子送進急診時，臉色灰白、眼神渙散、反應變慢、手腳冰冷，體溫38.5°C不算特別高，血壓卻已掉到78/45mmHg，後來診斷證實是流感重症合併肺炎引發的敗血性休克。提醒流感季節來臨，如果發燒同時出現9種狀況，千萬不能拖，以免身體循環系統失控，最後進入敗血性休克，致死率極高。

歌手温嵐驚傳因敗血性休克住院治療。（資料照、誠利千代提供）

發燒：身體抗病毒、細菌的警報器

黃軒於臉書粉專發文表示，很多人以為，休克一定是大量出血、車禍、心臟病，其實在加護病房裡，更常見的反而是感染後整個循環系統突然崩壞，而最初往往只是看起來很普通的發燒。發燒是身體的警報器，當細菌或病毒入侵，免疫細胞（白血球）衝上去廝殺。戰鬥結束後，雙方的「屍體殘骸」會釋放出一種叫做熱原素（Pyrogen）的物質，隨著血液跑到大腦的下視丘，於是把體溫調高，讓你發燒。

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細胞激素風暴 恐致免疫失控

黃軒說明，正常的發燒，免疫軍團圍剿病菌，打完仗就解散。但有時候，感染太猛烈、或者細菌毒素太強，免疫系統不知道該停手了，繼續瘋狂分泌大量的化學物質（細胞激素）。這就是醫學上說的細胞激素風暴（Cytokine Storm），原本的消防隊，變成了放火犯。這場風暴最先破壞的，則是全身血管。

為什麼有人上午發燒，晚上就進ICU？黃軒解釋，敗血症惡化速度，有時是以小時計算。感染一旦失控，血管會突然擴張，導致血壓下降、器官缺氧、腎臟開始停工、 肺部氧氣交換變差、心臟也被發炎拖累，最後進入敗血性休克（Septic Shock），此時死亡率其實非常高。

病患7大徵兆：手腳冰冷當心

黃軒指出，當病人異常安靜、叫名字反應慢、呼吸越來越快、一直喘、嘴唇發白、尿量突然變少、手腳冰冷，可能並非情況變好，而是循環已經開始撐不住。並提醒很多當成小病會先吃退燒藥，但退燒不等於感染控制住，有時候體溫下降，敗血症卻正在惡化。

感冒9種發燒合併症狀不能拖

黃軒強調，發燒不是問題，真正危險的是，流感季節來臨，你沒接種疫苗，卻以為那只是發燒，導致陷入危險。如果發燒同時出現以下9種狀況，千萬不能拖，包括：呼吸困難；意識混亂；血壓低；冒冷汗；一直嗜睡；尿量減少；胸痛；四肢冰冷；嘴唇發紫。尤其老人、小孩、癌症病人、糖尿病患者、洗腎病人、長期使用類固醇的人，真的不要硬撐。因為敗血症最可怕的地方，就是它常常不給人太多時間。

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