健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

6款心血管缺藥危機！食藥署判延遲通報「情節重大」 重罰藥商30萬

2026/03/02 19:15

食藥署指出，經查第一三共公司未依法即時通報供應不穩情況，情節重大，依法開罰新臺幣30萬元整。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕日前台灣第一三共股份有限公司通報，旗下6項心血管相關藥品供應不穩，殺得醫療院所措手不及，其中更包括一項「藥事法」所列必要藥品。食藥署指出，經查第一三共公司未依法即時通報供應不穩情況，情節重大，依法處最高罰鍰，計新臺幣30萬元整，並於食藥署西藥醫療器材供應資訊平台公開藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違反情節。

台灣第一三共股份有限公司於今2026年1月初陸續通報，因德國製造廠 ERP（企業資源規劃）系統異常，旗下6項藥品出現供應不穩情形；受影響藥品包括「里先安®膜衣錠30毫克」、「里先安®膜衣錠15毫克」、「德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠5/20毫克」、「舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克」、「舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克」等。

食藥署說明，食藥署在2026年1月21日函請第一三共公司以書面檢具佐證資料回復說明是否符合藥事法之通報期限規定，而該公司也已函復提供書面資料予食藥署，並判定該公司未依法即時通報，違反程度屬「情節重大」，將依「藥事法」第96條之1第2項規定，處最高罰鍰，新臺幣30萬元整，並於食藥署西藥醫療器材供應資訊平台公開藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違反情節。

至於受影響藥品供應情況，食藥署指出，「里先安膜衣錠」主成份為Edoxaban，屬必要藥品，國內有相同藥理機轉之口服抗凝血劑可供替代，但無其他同成分、同劑型及同含量之學名藥，為維護病人權益，食藥署已於今年1月21日公開徵求專案輸入或製造，並在1月28日核准藥商申請專案輸入，目前專案輸入藥品已陸續輸入供應國內使用。

其他藥品屬口服降血壓藥品，國內臨床上仍有同成分、同劑型及同含量藥品或其他成分、相同藥理機轉之藥品可供替代使用，食藥署已於西藥醫療器材供應資訊平台公開替代藥品相關資訊，替代藥品均可穩定供應。

