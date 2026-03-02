健康網》糖友血管塞8成竟無感 醫揭「無聲心梗」真相

科博特診所院長劉博仁表示，糖尿病對血管與神經的傷害是全身性的，而心臟往往是最安靜、最致命的受害器官，卻可能毫無感受與症狀；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為糖尿病只和腎臟有關，其實血糖控制不佳，也會默默傷害心臟。科博特診所院長劉博仁分享，門診中1名糖尿病患者因血糖長期控制不理想，在心臟檢查時發現，冠狀動脈狹窄已高達80%，醫師建議必須考慮放置支架，以免隨時併發心肌梗塞。對此，提醒糖尿病對血管與神經的傷害是全身性的，而心臟往往是最安靜、最致命的受害器官，卻可能毫無感受與症狀。

高血糖「傷心」3大機制

為什麼高血糖會傷血管？對此，劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）發表於2026年1月《Diabetes》期刊的論文，揭開了高血糖傷害血管的機制，顯示控制血糖不只穩定代謝，也能守護心血管。

●關鍵的7年門檻：研究發現，病程超過7年且血糖控制不佳的朋友，血液中的紅血球會發生本質上的變化。它們不再只是運送氧氣，反而開始主動攻擊血管內皮。

●失去保護功能的miR-210-3p：正常紅血球含有能保護血管的分子miR-210-3p，但在長期高血糖環境下，這個分子會大幅減少，導致血管失去保護，變得僵硬脆弱，加速動脈粥狀硬化與斑塊堆積。

●無聲的威脅：高血糖不只讓血管受損，也會破壞控制心臟的神經。這就是為什麼部分糖尿病患者即使血管塞住達80%，卻因為神經受損而感覺不到胸痛，往往一發現就是急性心肌梗塞。

生活調理血糖4大指南

劉博仁並進一步說明，血管堵塞80%放支架是為了救命，但要避免其他血管繼續惡化，改變生活方式才是根本，包括：

•營養飲食：減少精緻澱粉，補充抗氧化營養素，如維生素C、E、Q10、鉻、硒等，並監測空腹胰島素，避免胰島素阻抗。

•規律運動：快走、超慢跑等低強度有氧運動可活化血管內皮細胞，有助建立側支循環，減輕心臟負擔。。

•充足睡眠：熬夜會導致壓力荷爾蒙皮質醇飆升，直接讓血糖失控並增加血管發炎反應。因此，每晚睡足7-8小時的修復期不可或缺。

•壓力管理：慢性壓力會損傷自律神經系統，建議透過深呼吸、冥想，保護心臟神經，減少心律不整的風險。

劉博仁也提醒，糖尿病管理不只是關注糖化血色素（HbA1c），更是為了保護心臟與全身血管的長期健康，並應牢記預防永遠勝於治療。

