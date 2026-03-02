網紅護理師疑偷拍重症病患 全聯會：病人隱私與尊嚴不可逾越

中華民國護理師護士公會全國聯合會今（2）日發表聲明，強調病人隱私與尊嚴是不可逾越的底線；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近日一名擁有上萬粉絲的網紅護理師，遭爆私下對學妹不友善、涉及職場霸凌，也傳出她在醫院加護病房，長期偷拍重症病患畫面，甚至將影像上傳社群平台並加註侮辱性文字。事件曝光後，各界質疑醫療隱私與專業倫理是否遭到踐踏。對此，中華民國護理師護士公會全國聯合會今（2）日發表聲明，強調病人隱私與尊嚴是不可逾越的底線。

依《醫療法》、《刑法》、《個人資料保護法》及《護理人員法》規定，護理人員在執業過程中接觸的病人資訊、影像與照護內容，都屬高度敏感資料，依法負有保密與妥善管理義務。

全聯會指出，未經同意拍攝、保存或在社群媒體分享病人影像，可能涉及洩漏病人秘密、妨害秘密以及非法蒐集或利用個資等刑事與行政責任，「醫療場域不是創作背景，更不是流量素材。」強調尊重病人就是守護專業。

針對社群媒體使用，全聯會提醒，在數位時代中，若穿著制服、在醫療場域拍攝影像或揭露工作內容，必須審慎評估是否影響病人隱私、醫療安全、同仁權益、機構形象及社會對護理專業的信任。一句話、一段影片，都可能被放大檢視，甚至造成難以挽回的傷害。

此外，若以護理專業身分、制服或醫療環境進行商品宣傳、導購或商業合作，也可能讓民眾誤認為具有醫療專業背書，涉及利益衝突與角色混淆，進而動搖專業公信力。全聯會強調，依法執業、遵循倫理，不僅是專業義務，更是保障個人職涯安全的關鍵。

聲明也指出，主管機關包括衛福部與各地衛生局，對醫療人員執業行為皆有管理與規範機制。對於任何違反專業倫理、傷害病人權益的行為，支持依法調查、依規處理，絕不寬貸。

不過，全聯會也強調，個別行為不代表整體護理專業。全國19萬多名護理人員長年在第一線守護病人，多數人始終恪守專業倫理，在病人最脆弱的時刻伸出雙手。

未來，全聯會將持續強化專業倫理與病人權益教育，推動社群媒體使用規範與數位素養培訓，並與主管機關檢討制度防護機制，守護醫療專業的社會信任。

